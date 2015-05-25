قانون جدید برای امتحانات دانشجویان بدهکار

دکتر فردین تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتبار وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی درسال ۹۳ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص نیافت و تاکنون نیز اعتبار صندوق در سال ۹۴ پرداخت نشده است.

وی افزود: برهمین اساس به دانشگاه ها ابلاغ کرده ایم که صندوق رفاه پرداخت وام شهریه به دانشجویانی که متقاضی این وام هستند و در سامانه فاز ۲ ثبت نام کرده اند را تضمین می کند.

معاون صندوق رفاه گفت: لذا دانشگاه ها باید ثبت نام این دانشجویان بدهکار را به منزله دریافت وام تلقی کنند.

وی افزود: برهمین اساس به دانشگاه ها تاکید کردیم که از ورود به جلسه امتحان متقاضیان وام بدهکار جلوگیری نکنند.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: بدیهی است که پس از ابلاغ اعتبار وام شهریه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تعهدات فوق در اسرع وقت پرداخت می شود.