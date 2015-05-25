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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳

معاون صندوق رفاه اعلام کرد:

قانون جدید برای امتحانات دانشجویان بدهکار

قانون جدید برای امتحانات دانشجویان بدهکار

معاون پشتیبانی و منابع انسانی صندوق رفاه وزارت علوم گفت: طی بخشنامه ای از دانشگاه ها خواسته شد تحت هیچ شرایطی از ورود به جلسه امتحان متقاضیان وام شهریه که بدهکار شده اند، ممانعت نشود.

دکتر فردین تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتبار وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی درسال ۹۳ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص نیافت و تاکنون نیز اعتبار صندوق در سال ۹۴ پرداخت نشده است.

وی افزود: برهمین اساس به دانشگاه ها ابلاغ کرده ایم که صندوق رفاه پرداخت وام شهریه به دانشجویانی که متقاضی این وام هستند و در سامانه فاز ۲ ثبت نام کرده اند را تضمین می کند.

معاون صندوق رفاه گفت: لذا دانشگاه ها باید ثبت نام این دانشجویان بدهکار را به منزله دریافت وام تلقی کنند.

وی افزود: برهمین اساس به دانشگاه ها تاکید کردیم که از ورود به جلسه امتحان متقاضیان وام بدهکار جلوگیری نکنند.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: بدیهی است که پس از ابلاغ اعتبار وام شهریه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تعهدات فوق در اسرع وقت پرداخت می شود.

کد مطلب 2759728
زهرا سیفی

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