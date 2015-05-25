نرخ کرایه‌ تاکسی در کرمان ۱۵ درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، به بررسی چند نامه رسیده به شورا و آخرین مصوبات کمیسون ها اختصاص یافت.
فتحالله مویدی رئیس شورای اسلامی شهر کرمان در این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و همچنین سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، برگزاری همایش بزرگ رزمندگان با حضور سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی را برنامهای بسیار مطلوب توصیف کرد.
زهرا ایرانمنش رئیس کمیسیون بانوان، خانواده و مشارکتهای مردمی نیز از برگزاری جشنهای شعبانیه در پارکهای مختلف شهر به وسیله معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تشکر کرد.
وی همچنین نامگذاری پارک بانوان«توکلآباد» به نام پارک«ریحانه» را به عنوان پیشنهاد این کمیسیون بیان کرد که این پیشنهاد به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر کرمان رسید.
تقدیر رئیس کمیته پسماند کمیسیون بهداشت شورا از مدیرعامل سازمان آتش نشانی
مهنوش مومنی رئیس کمیتهی پسماند کمیسیون بهداشت شورا نیز با اشاره به آتشسوزی اخیر یک کارگاه صافکاری خودرو در خیابان «۲۰ متری دانشجو» از تلاش پرسنل سازمان آتشنشانی برای مهار این آتشسوزی مهیب تشکر کرد.
وی با بیان اینکه این آتشسوزی با انفجارهایی همراه بود، تصریح کرد: نیروهای آتشنشانی در کمتر از دو دقیقه خود را به محل حادثه رساندند که جای تقدیر دارد.
مومنی افزود: ۱۰ روز پیش در اثر سهلانگاری در جوشکاری کاربیت، این کارگاه صافکاری دچار آتشسوزی شد که با تلاش نیروهای آتشنشانی، به هیچ کس آسیبی نرسید.
وی همچنین بیان کرد: در نشست هفته آینده کمیته پسماند کمیسیون بهداشت، موضوع نخالههای ساختمانی بررسی میشود.
تاکید رئیس کمیسیون بهداشت، پسماند و محیط زیست بر نظارت بیشتر دامپزشکی بر ذبح گوسفند
ماهبانو معصوم زاده رئیس کمیسیون بهداشت، پسماند و محیط زیست هم بر بهبود وضعیت ذبح گوسفند در برخی مراکز خیریه و همچنین کشتارگاه صنعتی کرمان و نظارت بیشتر دامپزشکی تاکید کرد.
زهرا لری رئیس کمیسیون خدمات شهری نیز بر تسریع در خریداری املاک محدوده پل «۹ دی» تاکید کرد.
محمدیاسین پنجعلیزاده رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و سرمایهگذاری هم به بیان وضعیت اجرای پلهای عابر پیاده توسط بخش خصوصی پرداخت و گفت: اجرای برخی از این پلها به دلایل مختلف معطل مانده است.
شهردار کرمان در این خصوص گفت: بیشتر پلهای عابر پیادهای که برای سرمایهگذار منافع داشته و میتوانسته از تبلیغات آن بهره ببرد، اجرا نشده است.
سیفالهی افزود: از جمله دلایل اجرانشدن این پلها، هزینه میزان جابهجایی تاسیسات است که بیشتر از قیمت ساخت یک پل میشود و خیابان شریعتی از جمله این مسیرهاست.
منصور ایرانمنش هم در همین رابطه خواستار ساخت پل عابر پیاده روبهروی شهرک«اللهآباد» شد که شهردار کرمان در این رابطه گفت: برای اجرای این پل آگهی منتشر شده و منتظر ورود سرمایهگذار بخش خصوصی هستیم.
علی منصوری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم به بررسی تفاهمنامه اولیهی شهرداری با سرمایهگذار بخش خصوصی برای اجرای «بام کرمان» اشاره و بیان کرد: در کمیسیون با کلیات تفاهمنامه موافقت شد.
سیفالهی شهردار کرمان هم در خصوص این پروژه گفت: زمین بالای کوههای مسجد صاحبالزمان(عج) هشت هکتار است که با مصوبه کمیسیون ماده پنج، کاربری پنج هکتار آن فضای سبز در نظر گرفته و به شهرداری واگذار شد.
وی افزود: سه هکتار باقیمانده این زمین نیز کاربری هتل دارد که راه و شهرسازی این زمین را به شهرداری اجاره میدهد و شهرداری برای ساخت هتل با سرمایهگذار مشارکت میکند.
سیفالهی ادامه داد: اجرای تلهکابین، جاده دسترسی به بام کرمان و ساخت هتل در بام کرمان در قالب یک بسته دیده شده است.
در ادامه، منصوری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از افزایش نرخ تاکسیها و آژانسها خبر داد و گفت: موارد پیشنهادی شورای سازمان تاکسیرانی، با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و با ۱۵ درصد افزایش نرخ کرایه تاکسی و آژانسهای تاکسی تلفنی موافقت شد.
افزایش نرخ کرایه تاکسی و آژانسها پس از تأیید فرمانداری قابل اجرا خواهد بود.
نظر شما