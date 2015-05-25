پیلهای سوختی ارزان می شوند

دکتر علیرضا بابایی - عضو هیئت علمی دانشکده مواد دانشگاه تهران و مجری پروژه ساخت پیل سوختی اکسید جامد با الکترودهای نانو ساختار در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: فناوری پیل‌های سوختی علمی در حال گسترش است و در این پروژه در نظر داریم برای نخستین بار در کشور نانو ساختارها را در ساختمان پیل‌های سوختی اکسید جامد اعمال کنیم.

بابایی در ادامه افزود: نخستین پروژه مرتبط با پیل سوختی اکسید جامد چندین سال پیش در پژوهشگاه نیرو به انجام رسید و اکنون این پروژه به حدی تکامل یافته که امکان اعمال نانو ساختارها به آن وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره مزایای استفاده از نانو ساختارها در پیل‌های سوختی اکسید جامد گفت: استفاده از این نانو ساختارها علاوه بر افزایش بازدهی، کاهش قیمت تمام شده پیل سوختی را به همراه دارد که هر دو این موارد قابل تبدیل به هم هستند.

وی عنوان کرد: همچنین حسن دیگر آن کاهش دمای این پیل ها است، پیل‌های سوختی اکسید جامد در دمای بالاتر از ۸۰۰ درجه سیلسیوس کار می‌کنند که با اعمال نانوساختارها این محدوده دمایی کاهش پیدا می‌کند.

بابایی گفت: تمامی این موارد باعث افزایش عمر سیستم شده و همچنین کاربردهایی که به واسطه دمای بالا از پیل‌ها مقدور نبود با کاهش دما ممکن می‌شود.

مجری پروژه ساخت پیل سوختی اکسید جامد با الکترود های نانو ساختار گفت: انواع پیل سوختی اکسید جامد دارای دو مزیت عمده نسبت به سایر پیل‌های سوختی هستند. نخست اینکه بازدهی تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی در این پیل‌ها نسبت به سایر پیل‌ها بالاتر است.

وی بیان کرد: همچنین در این پیل‌ها امکان استفاده از سایر هیدروکربن‌ها همچون متان علاوه بر هیدروژن به عنوان سوخت وجود دارد و این مسئله برای ما که در کشوری با منابع زیاد متان هستیم اهمیت بسیاری دارد.

بابایی با بیان اینکه این پروژه از نظر زمان و پیشرفت نیمی از مسیر خود را طی کرده است، گفت: فاز نخست پروژه به اتمام رسیده که در آن تست‌های لازم در محیط هوا بر روی پیل انجام شد در فاز دو بررسی بخش احیایی انجام می‌شود.

وی افزود: به دلیل نیاز به ایمنی خاص برای بررسی بخش احیایی در حال حاضر مشغول آماده‌سازی مقدمات آن هستیم و به زودی با فراهم شدن شرایط لازم فاز دو آغاز می‌شود.

به گفته وی، این پروژه مکمل پروژه وسیع‌تری است که در آن تجاری سازی پیل سوختی اکسید جامد مد نظر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه این پروژه با همراهی تیمی متشکل از اعضای هیئت علمی دانشکده مواد دانشگاه تهران و دانشجویان آن در حال انجام است، گفت: ستاد انرژی‌های تجدید پذیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت مالی از این پروژه را بر عهده دارد، همچنین دانشگاه تهران تمامی امکانات لازم برای پیشبرد این پروژه را در اختیار گروه قرار داد.