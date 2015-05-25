به گزارش خبرگزاری مهر، مقداد نجفنژاد با انتقاد از اینکه از زمان اعلام طرح واگذاری استقلال و پرسپولیس تا زمان برگزاری مزایده چهارم بیشتر از یک سال گذشته٬ بیان کرد: مجلس نسبت به این مزایده حرف دارد و اصولا این مزایده فارغ از نتیجه آن پذیرفتهشده نخواهد بود.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تمام نمایندگان مجلس عضو فعال فراکسیون ورزش هستند و هرکدام از آنها از این باشگاهها حمایت و پشتیبانی خواهند کرد.
نجف نژاد افزود: باشگاههای استقلال و پرسپولیس محبوب ملت هستند و هرکدام ۲۰ میلیون طرفدار دارند؛ بنابراین ما نمیتوانیم آنها را به شرکتهایی واگذار کنیم که قطعا بازهم برایشان مشکل به وجود میآید.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه مجلس درحال پیگیری طرح دوفوریتی در این خصوص است، اظهار کرد: این طرح به امضای ۱۳۵ نماینده نیز رسیده و به زودی در دستور کار قرار میگیرد؛ زیرا ابهاماتی در قانون مزایده وجود دارد که ما به راحتی از آنها نمیگذریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد: در خصوص این باشگاهها حساسیت بالاست و بنابراین دقت بیشتری هم باید شود. شرکت خصوصیسازی باید همه قوانین را درخصوص مزایده رعایت میکرد٬ این باشگاهها را نمیتوان به کارخانههایی داد که هرکدام صدها کارگر و مشکلات دارند. ما امروز باید خوب عمل کنیم تا از مشکلات آینده جلوگیری شود.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس بیان کرد: غیر از مزایده راههای دیگری نیز در قانون پیشبینی شده که سراغ آنها خواهیم رفت. این باشگاهها به گروه خاصی تعلق ندارند در طرحی که در نظر داریم هواداران هم میتوانند سهامدار باشند ومشارکت کنند.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: حتی درنظر گرفتیم که این باشگاهها برای مدتی اجاره داده شوند؛ زیرا سرنوشت این باشگاهها که از بزگترین و پرافتخارآفرینترین باشگاههای آسیا هستند اهمیت بالایی دارد و مجلس از مشارکت مردم٬ هواداران و پیشکسوتان استفاده خواهد کرد.
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