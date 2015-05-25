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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵

والیبال زنان قهرمانی آسیا؛

کره‌جنوبی حریف تیم ایران در مرحله سوم شد

کره‌جنوبی حریف تیم ایران در مرحله سوم شد

تیم والیبال زنان کره‌جنوبی که دو پیروزی در مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا به دست آورده بود حریف ملی‌پوشان کشورمان در مرحله سوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی والیبال بانوان ایران که برابر ویتنام و ژاپن شکست خورده بود و در رده چهارم گروه خود قرار گرفت در مرحله بعدی این رقابتها به مصاف کره جنوبی خواهد رفت. جدال این دو تیم ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی و ۱۶ به وقت تهران روز سه شنبه برگزار می‌شود. این تیم در مرحله دوم مسابقات تیم‌های چین تایپه و تایلند را شکست داد.

برنامه مسابقات مرحله سوم به شرح زیر است:
کسب مقام اول تا هشت

* چین تایپه - ویتنام، ساعت ۱۲
* ژاپن - تایلند، ساعت ۱۴
* قزاقستان - چین، ساعت ۱۶
* ایران - کره جنوبی، ساعت ۱۹:۳۰

کسب مقام نهم تا دوازدهم

* فیلیپین - هند، ساعت ۱۲
* مغولستان - استرالیا، ساعت ۱۴:

کد مطلب 2759743

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