به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی والیبال بانوان ایران که برابر ویتنام و ژاپن شکست خورده بود و در رده چهارم گروه خود قرار گرفت در مرحله بعدی این رقابتها به مصاف کره جنوبی خواهد رفت. جدال این دو تیم ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی و ۱۶ به وقت تهران روز سه شنبه برگزار میشود. این تیم در مرحله دوم مسابقات تیمهای چین تایپه و تایلند را شکست داد.
برنامه مسابقات مرحله سوم به شرح زیر است:
کسب مقام اول تا هشت
* چین تایپه - ویتنام، ساعت ۱۲
* ژاپن - تایلند، ساعت ۱۴
* قزاقستان - چین، ساعت ۱۶
* ایران - کره جنوبی، ساعت ۱۹:۳۰
کسب مقام نهم تا دوازدهم
* فیلیپین - هند، ساعت ۱۲
* مغولستان - استرالیا، ساعت ۱۴:
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