به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی والیبال بانوان ایران که برابر ویتنام و ژاپن شکست خورده بود و در رده چهارم گروه خود قرار گرفت در مرحله بعدی این رقابتها به مصاف کره جنوبی خواهد رفت. جدال این دو تیم ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی و ۱۶ به وقت تهران روز سه شنبه برگزار می‌شود. این تیم در مرحله دوم مسابقات تیم‌های چین تایپه و تایلند را شکست داد.

برنامه مسابقات مرحله سوم به شرح زیر است:

کسب مقام اول تا هشت

* چین تایپه - ویتنام، ساعت ۱۲

* ژاپن - تایلند، ساعت ۱۴

* قزاقستان - چین، ساعت ۱۶

* ایران - کره جنوبی، ساعت ۱۹:۳۰

کسب مقام نهم تا دوازدهم

* فیلیپین - هند، ساعت ۱۲

* مغولستان - استرالیا، ساعت ۱۴: