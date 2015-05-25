۱۵ غرفه در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور برپا شد

ماشاالله امان الهی بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور را بررسی، ارزیابی و سنجش وضعیت کمی و کیفی رسانه های غرب کشور دانست و اظهار داشت: ایجاد زمینه های ارتقای رشد کیفی نشریات و آموزش اصحاب رسانه از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.



وی افزود: برای رسیدن به اهداف مد نظر در این جشنواره چند بخش در نظر گرفته شده است که در بخش نمایشگاهی نمونه آثار استان های شرکت کننده در جشنواره در حوزه مطبوعات و خبرگزاری ها ارائه می شود.



معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تعداد غرفه های پیش بینی شده در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور را ۱۵ غرفه برشمرد و گفت: یک غرفه به مطبوعات محلی، یک غرفه به نشریات سراسری و غرفه ای دیگر به خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان اختصاص داده شد است.



بهاروند افزود: در حاشیه این نمایشگاه دو غرفه به صنایع دستی استان اختصاص یافته و به هر کدام از استان های شرکت کننده در این نمایشگاه یک غرفه اختصاص داده شده است.



وی به برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور اشاره کرد و گفت: طی سه روز برپایی این نمایشگاه کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف رسانه ای برای علاقمندانی که در حوزه مطبوعات فعالیت می کنند برگزار می شود.