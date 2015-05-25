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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸

حسینی:

کارگاه آموزشی آشنایی با فرق ونحله های انحرافی در اهر برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با فرق ونحله های انحرافی در اهر برگزار شد

اهر -رییس اداره تبلیغات اسلامی اهر از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرق و نحله های انحرافی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سید محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگاه آموزشی آشنایی با فرق ونحله های انحرافی اهر با حضور مدیران استانی در حوزه علمیه خواهران شهرستان اهر برگزار شد.

رییس اداره  تبلیغات اسلامی اهر افزود:تمام فرق و مدعیان عرفان ها با ظاهری جذاب و فریبنده و با نام عرفان و دین و گرایش سیر و سلوک به جوانان مومن نزدیک می شوند.

وی تعدادی از عرفان های مختلف در جهان را برشمرد و با اشاره به برخی از آنها که در کشورمان فعالیت دارند به نقد وبررسی کلی عقاید ودیدگاه های آنها پرداخت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اهر در خصوص تحقیق و مطالعه در مورد این عرفان ها نیز گفت: لازم است اول طلاب علوم دینی با اصول دین به صورت کامل آشنا شوند و حداقل یک دوره کامل تفسیر قرآن کریم را بخوانند وسپس وارد این وادی شوند.

کد مطلب 2759751

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