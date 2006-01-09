هفتمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و ازبكستان برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت بازرگاني ، رياست هيات ايراني هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي دو كشور كه از تاريخ 19 لغايت 21 دي ماه برگزار مي شود ، به عهده وزير بازرگاني كشورمان و رياست ازبكستاني اين اجلاس برعهده معاون نخست وزير كشور مزبور مي باشد كه دو طرف در خصوص توسعه همكاري هاي تجاري مذاكره و تبادل نظر خواهند داشت.

همچنين در اين سفر قرار است وزير بازرگاني كشورمان با معاون نخست وزير ، وزير خارجه ، دارايي و ساير مسوولان آن كشور درباره راهكارهاي توسعه روابط في مابين گفت و گو و تبادل نظر كند.