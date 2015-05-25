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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴

ارائه خدمات داروخانه هلال احمر کیش به بیمه شدگان تامین اجتماعی

ارائه خدمات داروخانه هلال احمر کیش به بیمه شدگان تامین اجتماعی

داروخانه هلال احمر تحت پوشش شرکت پخش سها هلال در جزیره کیش از این پس به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات دارویی ارایه می نماید.

به گزطارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین صانعی فرد مدیرعامل شرکت پخش سها هلال تحت پوشش سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر با اعلام این خبر تصریح نمود: با انعقاد تفاهم نامه ای میان شرکت پخش سها هلال و سازمان تأمین اجتماعی از این پس داروخانه هلال احمر مستقر در جزیره کیش به کیشوندان تحت پوشش تامین اجتماعی  و همچنین تمامی هموطنان مشمول این سازمان که به این منطقه سفر می کنند، خدمات دارویی ارایه خواهد کرد.

وی افزود: این اقدام در راستای اهداف متعالی جمعیت هلال احمر و به منظور دسترسی هموطنان ساکن جزیره کیش و عموم مردم عزیز به داروهای مورد نیازشان صورت می پذیرد.

صانعی فرد همچنین گفت: تمامی خدماتی که در داروخانه های مرکزی هلال احمر به مردم ارایه می شود، به مراجعین داروخانه هلال احمرکیش ارایه خواهد شد و هموطنان می توانند داروهای مورد نیاز خویش را از طریق این داروخانه پیگیری نمایند.

کد مطلب 2759771
حبیب احسنی پور

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