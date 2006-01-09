جشنواره فيلم فجر مكاني براي ايجاد بازارهاي منطقه اي و آسيايي است

ابوالفضل جليلي، كارگردان سينما در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، با بيان مطلب فوق افزود : رويكرد جشنواره فجر به سينماي آسيا و سينماي چين كه رقيب قدرتمند سينماي ايران در بخشهاي سينماي هنري ، انديشه اي و عرفاني است مي تواند براي رشد سينماي كشورمان و حضور بين المللي اين سينما كمك كند .

وي ادامه داد : توجه به سينما امريكاي لاتين نيزدر جشنواره امسال موجب آشنايي فيلمسازان جوان با سينماي دنيا مي شود و ادامه اين روند در آينده مي تواند نگرش فيلمسازان ايراني با فرهنگ هنري دنيا و سينماي جهان تغير دهد و جامعه شناسي سينمايي فيلمسازان را ارتقا دهد .

جليلي هر حركت را در جهت بين المللي كردن افكار جامعه سينمايي قابل تقدير دانست و عنوان كرد : جشنواره فيلم فجر مي تواند محفلي باشد براي ايجاد بازارهاي منطقه اي و بين المللي و حضور پررنگ سينماي ايران در اين عرصه. متاسفانه در سالهاي اخير سينماي حرفه اي ما دچار افت شده است و تكرار در اينگونه سينما موج مي زند . در اين دوران است كه حضور بين المللي و ورود سينماي آسيا و آشنايي با اين فيلمسازان مي تواند اين سينما را نجات دهد .

وي جشنواره فيلم فجر را يك مكان مستقل براي ايجاد بازارهاي تبليغاتي و فرهنگي مي داند و معتقد است : اين جشنواره مي تواند با مديريت صحيح فرهنگي و آزادي عمل اين مديران مكاني براي ايحاد بازار هاي منطقه ايي و آسيايي و تبادل فرهنگي صحيح بين سينما گران باشد .

وي درارتباط با كمبود بودجه سينمايي كشور براي رسيدن به سينماي فاخر و ملي گفت : متاسفانه بودجه در سينماي كشور مسئله اي است كه حل آن مشكلات فراواني دارد . من معتقدم حتي اگر بودجه سينمايي بالا رود و مشكل كمبود بودجه در سينما حل شود اما به دليل ناعادلانه تقسيم شدن اين بودجه ما هميشه مشكل داريم . در سينماي اين كشور بزرگترين مسئله نداشتن فكر و انديشه و آزادي عمل است . سينماي ما نياز به فكري نو دارد . مديرت فرهنگي صحيح مي خواهد تا مشكلاتش رو به بهبود رود .