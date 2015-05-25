دوره آموزشی ويژه افسران پليس راه چهارمحال وبختياری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حمل و نقل پایانه های چهارمحال و بختیاری، حسين مالكی گفت: اين اداره كل با هدف ارتقا سطح دانش فني پليس راه استان در خصوص نظارت و كنترل جاده ای اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای افسران و كاركنان پليس راه استان کرده است.

مالكي گفت: اين دوره هاي آموزشي با حضور كليه افسران و كاركنان پليس راه استان طي دو روز در سالن اجتماعات اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان برگزار شد.

وی ادامه داد: شركت كنندگان علاوه بر آشنائي با آخرين تغييرات مقررات و ضوابط حمل ونقل جاده ای، نكات فنی مربوط به جاده به منظور تشخيص صحيح در طراحي كروكی تصادفات را فرا گرفتند.

وي افزود: افسران پليس را همچنين با چگونگي حمل مواد خطرناك، مهار بار و اصول و ضوابط ابعاد اوزان بار را فرا گرفتند.

تعداد شش پاسگاه پليس راه استان در شهرستان های شهركرد، بروجن، لردگان، سامان، ناغان و کوهرنگ مشغول به فعاليت هستند كه كنترل و نظارت جاده اي ناوگان حمل ونقل عمومی و شخصی را در محورهای موصلاتی استان برعهده دارند.