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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۸

مالکی:

دوره آموزشی ويژه افسران پليس راه چهارمحال وبختياری برگزار شد

دوره آموزشی ويژه افسران پليس راه چهارمحال وبختياری برگزار شد

شهرکرد - معاون حمل ونقل اداره كل حمل ونقل وپايانه های استان چهارمحال وبختياری از برگزاری دوره آموزشی ويژه افسران پليس راه چهارمحال وبختياری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حمل و نقل پایانه های چهارمحال و بختیاری، حسين مالكی گفت: اين اداره كل با هدف ارتقا سطح دانش فني پليس راه استان در خصوص نظارت و كنترل جاده ای اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای افسران و كاركنان پليس راه استان کرده است.

مالكي گفت: اين دوره هاي آموزشي با حضور كليه افسران و كاركنان پليس راه استان طي دو روز در سالن اجتماعات اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان برگزار شد.

وی ادامه داد: شركت كنندگان علاوه بر آشنائي با آخرين تغييرات مقررات و ضوابط حمل ونقل جاده ای، نكات فنی مربوط به جاده به منظور تشخيص صحيح در طراحي كروكی تصادفات را فرا گرفتند.

وي افزود: افسران پليس را همچنين با چگونگي حمل مواد خطرناك، مهار بار و اصول و ضوابط ابعاد اوزان بار را فرا گرفتند.

تعداد شش پاسگاه پليس راه استان در شهرستان های شهركرد، بروجن، لردگان، سامان، ناغان و کوهرنگ مشغول به فعاليت هستند كه كنترل و نظارت جاده اي ناوگان حمل ونقل عمومی و شخصی را در محورهای موصلاتی استان برعهده دارند.

کد مطلب 2759798

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