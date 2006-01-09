علي آبادي كسب عنوان برترين وزنه بردار فوق سنگين جهان را به رضازاده تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" در متن پيام محمد علي آبادي آمده است: بار ديگر رشادت،همت وغيرت مردي از ايران زمين با استعانت از ائمه اطهار(ع)،همراه شد تا نام و آوازه ميهن اسلامي را در عرصه هاي بين المللي طنين انداز سازد.

بدين وسيله از افتخارآفريني هاي جنابعالي در يك سال گذشته كه آخرين آن كسب عنوان برترين وزنه بردار فوق سنگين جهان در سال 2005 بوده است تقدير و تشكر نموده، اميدوارم در سايه عنايات پروردگار متعال، منادي واقعي جوانمردي،سرافرازي و سربلندي ايران اسلامي در ميادين ورزشي باشيد.

آرزومند تندرستي وموفقيت شما در تمامي مراحل زندگي هستم.