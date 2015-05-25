یگان واکنش سریع نیروی انتظامی در استان بوشهر تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل پدافند غیرعامل استان بوشهر، نعمت الله سبحانی صبح دوشنبه در نشست با فرماندهان انتظامی بوشهر با برشمردن اوضاع نابسامان کشورهای در حال جنگ منطقه گفت: آنچه که امروز پیرامون جمهوری اسلامی ایران به خصوص برای شیعیان اتفاق افتاده نشانه های خوبی برای کشور ما نیست و کشتار وحشیانه مردم سوریه، عراق و یمن بدست مزدوران جاهل زنگ خطری است که باید آن را جدی گرفته و بیش از پیش توانایی و آمادگی خودمان را برای هر گونه عکس العملی تقویت کنیم.

سبحانی اظهار داشت: قدرت های بزرگ شیطانی به‌ویژه آمریکا و اسرائیل سال‌ها است که علاوه بر تقویت پروژه ایران هراسی، برای تحقق ماموریت‌های خود از جاهلین و متحجرین کشورهای منطقه به عنوان ابزار برای نابودی اسلام و مسلمین سوء استفاده می‌کنند و تلاش دارند تا فریاد بیداری و عدالت خواهی مسلمانان جهان را خفه کنند.

وی به نقش برجسته نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت نقش نیروی انتظامی در ایجاد امنیت و برقراری نظم و انضباط در جامعه بی بدیل است به طوری که این نیرو همواره به عنوان نوک پیکان همه حوادث و اتفاقات در کنار مردم بوده و موفقیت خود را در گرو همدلی و همراهی مردم می داند و اعتقاد دارد تا با تلاش و کوشش صادقانه در اجرای ماموریت های محوله زمینه ساز وحدت، امنیت، آرامش، عدالت، الگو و امین تمام عیار مردم باشد.

مدیر کل پدافند غیرعامل استان گفت: با توجه به زیرساخت‌های مهم نظیر نیروگاه هسته ای در بوشهر و احتمال وقوع بلایای طبیعی و حوادث قهری و ضرورت مقابله با هر گونه تهدید و ایجاد امنیت روحی و روانی در استان پیشنهاد می کنم نیروی انتظامی یگان واکنش سریع را در استان تشکیل دهد تا در زمان بروز هر حادثه ای بتواند برای حفظ جان و مال مردم با سرعت، قدرت و دقت در صحنه حضور پیدا کنند