درگیری طالبان با داعش در غرب افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مقامات محلی ولایت فراه گزارش دادند حوالی ساعت هفت شب گذشته درگیری شدیدی میان طالبان و داعش در این ولایت رخ داده است.

در پی این درگیری ۱۵ تن از افراد داعش توسط طالبان کشته و ۱۲ تن دیگر اسیر می شوند. همچنین گفته می شود ۱۲ عضو طالبان نیز در این درگیری ها کشته شدند.

این نبرد پس از آن رخ داد که طالبان با محاصره افراد داعش از آنان خواسته که به صورت فوری خاک ولایت فراه را ترک کنند.

این درگیری ها کماکان ادامه دارد و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

تاکنون طالبان به صورت رسمی اظهار نظری در این رابطه نکرده اند.