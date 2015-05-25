سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص جزییات این تصادف گفت : ساعت ۸ و ۵۱ دقیقه صبح امروز در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر برخورد چند دستگاه خودرو با یکدیگر، بلافاصله ستاد فرماندهی آتش نشانی، ایستگاه ۴۵ را عازم محل حادثه در مسیر شرق به غرب جاده مخصوص کرج (کیلومتر ۱۶) ، کرد.

وی ادامه داد: در این حادثه یک‌دستگاه کامیون کمپرسی ، یک‌دستگاه مینی بوس، یک دستگاه وانت و یک دستگاه پژو ۲۰۶ در خط سرعت به شدت با یکدیگر برخورد می‌کنند که منجر به ترافیک سنگین و محبوس شدن راننده مینی بوس و وانت شده بود.

وی افزود: آتش نشان‌ها بلافاصله وارد عملیات شدند، راننده ۳۲ ساله مینی بوس را که داخل مینی بوس مجروح شده و به طرز وحشتناکی لابه لای آهن پاره های گیر افتاده بود را خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند و راننده وانت نیز قبل از رسیدن آتش نشان‌ها خودش را از میان آهن پاره‌ها نجات داده بود.

آتش نشان‌ها با کمک عوامل راهور خودرو‌ها را به حاشیه بزرگراه منتقل و پس از ایمن سازی محل، عملیات را ساعت ۹:۲۹ به پایان رساندند.