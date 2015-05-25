آموزش ۲۵هزار مددجو از برنامه های ۹۴ کمیته امداد آذربایجانشرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی دوشنبه در جلسه تشریح فعالیت های آموزشی کمیته امداد استان گفت: در سال گذشته برای آموزش بیش از ۲۳ هزار مددجوی استان در ۶۷ رشته شغلی، ۱۷ میلیارد ریال هزینه شده است و این بحث را جز اولویت های کاری خود می دانیم.

وی در ادامه به اخذ کارت مهارت فنی و حرفه ای توسط سه هزار و ۲۹۰ نفر از هنرجویان دوره آموزش بلند مدت تصریح کرد: از این تعداد برای ۳۶۹ نفر کاریابی شده و یکهزار و ۴۱۹ نفر نیز با اختصاص اعتبار از منابع داخلی امداد و تسهیلات تکلیفی موفق به اجرای طرح خوداشتغالی شده اند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از برنامه ریزی برای آموزش ۲۵ هزار نفر از مددجویان در سال جاری خبر داد و افزود: دوره های آموزش مهارت کوتاه و بلند مدت برای تبیین فرهنگ کار جهت آماده سازی افراد فاقد مهارت شغلی و یا تکمیل مهارت در مشاغل دارای توجیه اقتصادی مناسب و مورد نیاز بازار کار برگزار می شوند و در آنها با توجه به استعداد و علاقه هنرجویان، مشاوره شغلی مناسب ارائه می شود.

دشتی در پایان اظهار داشت: آماده همکاری با دستگاه های دخیل در آموزش مشاغل جدید هستیم که در این میان همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان در برگزاری دوره های آموزش در مراکز ثابت دولتی به صورت رایگان و استاد شاگردی و تیم های سیار شهری و روستائی بسیار کارساز و مطلوب بوده است.