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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

ثقفی خبر داد:

کسب مدال نقره توسط دوچرخه سوار همدانی در مسابقات لیگ برتر

کسب مدال نقره توسط دوچرخه سوار همدانی در مسابقات لیگ برتر

همدان- رئیس هیئت دوچرخه سواری استان همدان گفت: دوچرخه سوار همدانی در مسابقات لیگ برتر دانهیل موفق به کسب مدال نقره شد.

علی ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم دانهیل استان همدان از یکم خردادماه به مسابقات لیگ برتر دانهیل به میزبانی لاهیجان اعزام شده بود که این مسابقات تا سوم خردادماه ادامه داشت.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان همدان بیان داشت: مسابقات لیگ برتر دانهیل در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد که در رده سنی جوانان محمد اردلان مدال نقره مسابقات را از آن خود کند.

وی در ادامه گفت: همچنین در رده سنی بزرگسالان جاوید محمدی، جواد افشانی، بهرام بشیری و امیر مظاهری حضور داشتند و  مربی گری و سرپرستی تیم دانهیل همدان را نیز پویا میهمی به عهده داشت.

ثقفی با اشاره به اینکه استان همدان در رشته دوچرخه سواری پتانسیل بالایی دارد، بیان داشت: همدان دوچرخه سواران خوبی را در خود جای داده است.

کد مطلب 2759825

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