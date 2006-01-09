فشارهاي مالي شركتهاي حجيم دولتي عامل تورم در ايران است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از موسسه "پي.آر.اس گروپ"، نرخ تورم در ايران طي دو دهه گذشته همواره دو رقمي بوده است و طي چند سال اخير مابين 10 تا 20 درصد در نوسان بوده است.

در حاليكه 80 درصد از فعاليت اقتصادي ايران را شركتهاي دولتي بر عهده دارند، حجيم تر شدن دولت و حفظ شركتهاي زيان ده دولتي موجب تشديد فشار مالي بر دولت و در نتيجه حفظ نرخ بالاي تورم در ايران شده است.

بر اساس اين گزارش، علاوه بر فشارهاي مالي شركتهاي متعدد دولتي، عامل ديگر نرخ بالاي تورم در ايران يارانه هاي فراواني است كه توسط دولت ايران پرداخت مي شود و معمولا تمامي اقشار مختلف ايران مشمول اين يارانه ها قرار مي گيرند، در حاليكه هدف از يارانه ها كمك به اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه است.

اين گزارش مي افزايد، افزايش قيمت نفت در دو سال اخير موجب افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي ايران و درنتيجه افزايش مصارف وهزينه هاي دولتي شده است، كه اين امر نيز به نوبه خود موجب افزايش تقاضاي داخلي ودرنيتجه ايجاد فشارهاي تورمي در ايران شده است.

موسسه "پي.آر.اس گروپ" پيش بيني مي كند طي 4 سال آينده دولت ايران به منظور جلوگيري و يا كاهش تاثيرات ناشي از نوسانات قيمت نفت وعدم ايجاد كسري تجاري فراوان، ازكنترل هاي تورمي استفاده كند.

بر اين اساس، پيش بيني مي شود، طي سالهاي 2006 تا 2009 ايران با مازاد تراز حساب جاري 2.2 ميليارد دلاري مواجه باشد، اين در حالي است كه طي سالهاي 1999 تا 2003 مازاد حساب جاري ايران از 6 ميليارد دلارنيزفراتر رفته بود.

بنابر پيش بيني موسسه "پي.آر.اس گروپ"، نرخ تورم در ايران طي سالهاي 2006 تا 2009 به طور متوسط به 13.3 درصد خواهد رسيد كه نسبت به نرخ تورم 14.9 درصدي سال 2005 و تورم 15.3 درصدي سالهاي 1999 تا 2003 كاهش نشان خواهد داد.