احدیان:راهکارنجات ازبازرسی فراقانونی/مشابه آمریکاپروتکل رابپذیریم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید احدیان مدیرمسئول روزنامه خراسان در نشست «مشق غیرت، بازرسی و بازجویی ممنوع» که صبح امروز در سالن اجتماعات خبرگزاری مهر برگزار شد، اظهار داشت: ما دچار یک اغتشاش تحلیلی در مسئله هسته ای هستیم.

وی با تاکید بر اینکه آرمان ها و شاخص های ما در مذاکرات هسته ای مشخص شود گفت: ۶ آرمان و شاخص اصلی وجود دارد که باید هر توافق و بیانیه ای را با آن سنجید.

احدیان ادامه داد: داشتن حق غنی سازی، غنی سازی صنعتی برای رفع نیازها و وارد شدن به صنعت هسته ای، امکان تحقیق و توسعه برای باقی ماندن این صنعت که اگر از این علم عقب بمانیم تا پایان عقب افتاده ایم، رفع تحریم ها، حفظ استقلال، عزت و امنیت ملی، حفظ رویکرد استکبارستیزی از مهمترین شاخص هایی است که باید هر توافق و بیانیه ای را با آن سنجید.

مدیر مسئول روزنامه خراسان گفت: هر نتیجه ای که از مذاکرات به دست آمد باید با این شاخص اصلی حفظ رویکرد استکبارستیزی سنجیده شود ما نباید به بهانه توافق پایگاه استکبارستیزی خود را در جهان از دست بدهیم.

احدیان در ادامه با تاکید بر لزوم حفظ رویکرد آرمان خواهی واقع بینانه اظهار داشت: نمی توان واقعیت های موجود که در حالت عادی گاهی با آرمان ها در تعارض است را نادیده بگیریم.

وی تصریح کرد: تیم هسته ای ما مبتنی بر ۱۲ سال اقدامات متنوع و متعدد چه در حوزه نظامی چه در پیشرفت هسته ای چه در کم نیاوردن مردم در تحریم ها و چه در تحولات منطقه ای در مجموع در مسیر خوبی پیش رفته است و نتایج خوبی را به دست آورده البته نگرانی های جدی وجود دارد که اگر برطرف نشود نمی توان به توافق خوب امیدوار بود.

مدیر مسئول روزنامه خراسان تاکید کرد: در تشریح این نگرانی های جدی اظهار داشت: یکی از این نگرانی ها بازرسی ها است. ما در موضوع بازرسی ها در فضای رسانه ای غفلت راهبردی می کنیم و می گوییم بازرسی در هیچ منطقه نظامی نباید صورت گیرد تیم هسته ای موضع دسترسی مدیریت شده را مطرح می کند که ما معتقدیم دسترسی مدیریت شده همان بازرسی است.

احدیان با بیان اینکه هیچ بازرسی از هیچ جایی نگاه واقع بینانه ای نیست گفت: نتیجه این نگاه آن است که ما مقصر شکست مذاکرات که آمریکایی ها خواستار ان هستند و به همین علت دبه های جدید در می آورند می شویم و چه توافق شود و چه نشود ما مقصر هستیم.

وی افزود: مسئله اصلی بازرسی و دسترسی مدیریت شده نیست مشکل تفسیرپذیری پروتکل الحاقی است که این تفسیر به گونه ای است که اگر دسترسی مدیریت شده با بازرسی متفاوت باشد هم مشکل حل نمی شود.

مدیر مسئول روزنامه خراسان گفت: در بندهای مختلف پروتکل شبیه به این عبارت آورده شده است که عام است: «باید برای آژانس امکان بازرسی از محل های مورد نظر برای نمونه برداری گسترده و محیطی فراهم شود در صورتی که کشور مربوط قادر به فراهم کردن چنین دسترسی نباشد باید تمام تلاش معقول خود را برای قانع کردن تقاضاهای آژانس انجام دهد»

احدیان عبارت «تلاش معقول» را عبارتی تفسیرپذیر خواند و گفت: شاید ما به آژانس دسترسی مدیریت شده بدهیم اما شاید آژانس آن را معقول نداند و به شورای امنیت گزارش دهند که دسترسی مدیریت شده ندادند.

وی ایراد دیگر پروتکل را در بند دیگری از آن خواند و گفت: طبق بندی از پروتکل، آژانس شرح کلی و اطلاعات مشخصات مکانی آن دسته از مکان هایی که مطالعات و تحقیقات مربوط به چرخه سوخت هسته ای صورت می گیرد را مطالبه می کند یعنی اطلاعات مربوط به جایی که سوخت هسته ای تولید نمی شود بلکه دستگاه ها ساخته می شود و در مورد هر ساختمان و هر سایت مورد استفاده، باید اطلاعات ساختمان، جزئیات سایت و محتویات آن برای آژانس روشن شود.

مدیر مسئول روزنامه خراسان ادامه داد: با توجه به سابقه آژانس و وابستگی به آمریکا در صورت پذیرش پروتکل و انجام توافق، در مراحل بعدی مجبوریم پروتکلی را که امضا کرده ایم اجرا نکنیم و اجماع جهانی علیه خود ایجاد کنیم.

احدیان در بخش دیگری از سخنرانی خود به بررسی راه حل منطق بین الملل برای اجرای پروتکل پرداخت و گفت: نظارت متعارف راه حل این مشکل است. آمریکا نیز این پروتکل را پذیرفته است پیشنهاد ما این است که پروتکل الحاقی را همانگونه که آمریکا پذیرفته است بپذیریم.

وی در تشریح این موضوع گفت: به عبارت دیگر همانطور که آمریکایی ها برای خود حق الشرط در پذیرش پروتکل الحاقی قائل شدند ما هم برای خود حق الشرط قائل شویم که امری متعارف بوده و مطابق با منطق بین المللی است.

مدیر مسئول روزنامه خراسان تصریح کرد: در پروتکل مورد توافق آمریکا این حق الشرط آورده شده است که «به استثنای آن دسته از فعالیت ها و موارد مرتبط با امنیت ملی ایالت متحده» بنابراین اجرای پروتکل محدود به منافع ملی آمریکا شده است.

احدیان گفت: در روسیه نیز شرایط سختگیرانه تری نسبت به آمریکا در پذیرش پروتکل داشته است که باید این حق الشرط مصداق به مصداق در موارد درخواستی رعایت شود.

وی تاکید کرد: از سال ۱۹۸۰ آژانس بین المللی انرژی اتمی ۲۸۰ درخواست بازرسی از آمریکا را داشته که آمریکا فقط ۱۸ درخواست را قبول کرده است.

مدیر مسئول روزنامه خراسان اظهار داشت: با اجرای این مدل امکان سو تفسیر پروتکل گرفته شده و امکان سو استفاده تبلیغاتی از آمریکایی ها با عبارت «بی سابقه ترین بازرسی ها» گرفته می شود و عزت ملت ایران حفظ خواهد شد.

احدیان در پایان گفت: اگر در حوزه بازرسی ها با این نگاه پیش برویم به آرمان هایمان دست خواهیم یافت.