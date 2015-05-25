مشاور فنی تور آذربایجان و داور بین المللی «UCI» وارد تبریز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری تور بین المللی دوچرخه سواری ایران - آذربایجان، «نورمن شل مردین» مشاور فنی سی امین دوره این تور بین المللی بامداد چهارم خرداد وارد تبریز شد.

شل مردین از سال ۱۹۷۸ به عنوان كمیسر اتحادیه جهانی دوچرخه سواری فعالیت كرده و نشان بالاترین جایزه فرد شایسته UCI را در كارنامه خود دارد و از با سابقه ترین داوران تورهای دوچرخه سواری جهان، با ۷۸ سال سن متولد شهر منچستر انگلستان است و هم اكنون در شهر لندن زندگی می كند.

همچنین به همراه وی، «میروسلاو یانوت» داور بین المللی و رسمی UCI که اهل کشور جمهوری چک است نیز بامداد امروز وارد تبریز شد.

اما از بین تیم های خارجی شرکت کننده در تور سی ام، رکابزنان و اعضای تیم «سرچ تو ریته ین» استرالیا صبح امروز از طریق فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز وارد این شهر شدند تا به عنوان اولین تیم خارجی در هتل تبریز مستقر شوند.

سی امین دوره تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان تحت عنوان کاروان سرداران شهید آذربایجان هفتم تا دوازدهم خرداد با حضور تیم های ناویتاس ساتیلیس و سرچ تو ریته ین استرالیا، تیم ملی گرجستان، تیم ملی مغولستان، ان اس سی مالزی، آر تی اس سانتیک چین تایپه، تورکو شکر ترکیه، سی سی ان سایکلینگ لائوس، ته رانگانو مالزی، تیم ملی ازبکستان، تیم ملی سوریه، تیم ملی بحرین، تیم ملی ارمنستان، وینو فور ائور قزاقستان، لویشان لند اسکیپ جمهوری خلق چین، ای سی سپارتا پراها جمهوری چک و تیم های داخلی پتروشیمی و شهرداری تبریز، سپاهان اصفهان، پیشگامان کویر یزد و تیم ملی ایران برگزار خواهد شد.

مرحله اول سی امین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران – آذربایجان در مسیر تبریز به مشگین شهر، به نام شهید جواد یاری نامگذاری شده و یاد این قهرمان که سابقه حضور در تور دوچرخه سواری را دارد، زنده نگه داشته خواهد شد.