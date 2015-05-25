آستانه تحمل پایین آمده است/ لزوم افزایش نشاط اجتماعی و امید

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اجتماعی کشور به ریاست عبدالرضا رحمانی‌فضلی تشکیل شد و وزیر در جمع خبرنگاران با انتقاد از صدا و سیما در پوشش برنامه های وزارت کشور گفت: چندی پیش همایشی در مورد موضوع پناهندگان برگزار شد. وقتی که ایران اولین کشور در جهان است که بالاترین خدمات را به اتباع خارجه و پناهندگان خود ارائه کرده است و احمد شهید در گزارش جعلی خود ایران را متهم به نقض حقوق پناهندگان کرده است، انتظار داشتیم صدا و سیما با گفتگو با میهمانان همایش به دنیا بگوید که وضعیت پناهندگان در ایران نسبت به سایر کشورها خیلی بهتر است. در حالی که حتی وزیر افغانستان هم آن را تایید کرد، اما این اقدام از سوی رسانه ملی انجام نشد. همچنین در مصاحبه ها و برنامه های وزارت کشور چندین فیلمبردار و تصویربردار با میکروفن های مختلف و هزینه زیاد حضور پیدا می کنند، اما خروجی مناسبی ندارد و بسیاری از نکات مهم پخش نمی شود.

وزیر کشور در پاسخ به اینکه گفته شده سازمان مدیریت بحران کشور و وزارت کشور قصد دارند مدیریت بحران تهران را زیرمجموعه خود قرار دهند، اظهار کرد: مدیریت بحران تهران با شهرداری است، اما می خواهیم مدیریت بحران استان تهران را طی لایحه ای شفاف تر کنیم.

رحمانی‌فضلی در مورد هزینه انتخابات به صورت الکترونیکی توضیح داد: حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده تا انتخابات، الکترونیکی انجام شود، اما در شرایط کنونی نمی توانیم انتظار مالی از دولت داشته باشیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا استعفاها برای حضور در انتخابات آغاز شده است عنوان کرد: از ۲۸ خرداد استعفاها دریافت می شود و باید افرادی که می خواهند در انتخابات مجلس شرکت کنند نامه استعفای خود را ارائه نمایند.

یکی از خبرنگاران به موضوع ماهواره و تاثیر ماهواره بر بی اخلاقی ها در جامعه اشاره کرد که وزیر گفت: بر اساس قانونی که مجلس مصوب کرده است با دارندگان ماهواره برخورد می شود، اما نیروی انتظامی و وزارت کشور طوری برخورد می کنند که آسیبی به خانواده وارد نشود. با این حال، اگر این قانون نیاز به بازنگری دارد، مجلس شورای اسلامی باید وارد شود، اما نمی توانیم از نیروی انتظامی بخواهیم برخورد نکند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کشور در شورای اجتماعی به آستانه تحمل شهروندان در کشور اشاره کرد و عنوان کرد: آستانه تحمل پایین آمده است و دلایل آن می تواند مسائل اقتصادی یا اجتماعی باشد. به‌عنوان مثال در حادثه مهاباد اگر مردم خویشتن‌داری نمی کردند و نیروی انتظامی هم خویشتن‌داری نمی کرد، مصیبت بزرگی دچار می شدیم. البته مسئولان هم باید هوشیار باشند. در مساله ورزشگاه تبریز هم مردم خوب تبریز خویشتن‌داری کردند. خودتان فکر کنید ۱۰۰ هزار جوان با حالت هیجانی و احساسات تحریک شده در خیابان بودند که نتیجه آن ۴۳ مجروح در نیروی انتظامی بود و ماموران هم در این اتفاق خویشتن‌داری کردند. یا در موضوع ماشین سوخت قاچاق در منطقه ایرانشهر که باز هم توانستیم مدیریت کنیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: رسانه ها باید ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش امید در جامعه را ترویج کنند، اما امروز این‌طور نیست.

وی در ادامه به موضوع حاشیه‌نشینی اشاره کرد و توضیح داد: راه حل ها در این خصوص پیچیده است. روزی می گفتند حاشیه‌نشین‌ها را طرد کنید و بعد گفتند ساماندهی انجام دهید، اما منشأ و مبدأ مهاجرت روستایی‌ها به شهر بررسی نشد که نیازمند نگاه سیستمی جامع و مستمر است.