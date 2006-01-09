تقدير از بهمن قبادي در دومين برنامه مرور آثار فيلمسازان كردستان

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" اين برنامه طي روزهاي 24 تا 28 دي ماه 1384، درتالارفروردين مجتمع فرهنگي - هنري فجرسندج برگزارخواهد شد وطي آن 35 فيلم كوتاه داستاني ، مستند وتجربي ازآثارفيلمسازان جوان كردستان نظيربهمن قبادي ، اشكان احمدي ، بيژن زمان پيرا ، ابراهيم سعيدي ، اكبرشهبازي ، عابدين علي ويسي ، هيوا امين نژاد ، صمد وطن خواه ، جلال نصيري ، طاها كريمي ، رحيم ذبيحي ، سالم صلواتي ، بتين وناهيد قبادي ، فردين باتماني و... دردوسئانس بعدازظهربه نمايش عمومي درآمده ودرفاصله ساعات 20-19 هرشب نيزجلسه نقد وبررسي اين فيلم ها برپا خواهد شد .
براساس اين گزارش به نقل ازروابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران، برپايي كارگاه هاي آموزشي ، نمايش فيلم هاي توليدي انجمن سينماي جوانان ايران - دفترسنندج ونمايش فيلم هاي مطرح سينمايي ( نظيرآخرين سامورايي و...) نيزازديگربرنامه هاي اين رويداد فرهنگي - هنري خواهد بود .
گفتني است كه عصردوشنبه هفته آتي ( 26دي ماه ) ومتعاقب نمايش فيلم سينمايي " لاك پشتها هم پروازمي كنند " درتالارفروردين سنندج ، مراسم نكوداشت " بهمن قبادي " فيلمسازسرشناس سنندجي نيزبرگزارخواهد شد تا وي به پاس موفقيت هاي كم نظيرخود مورد تقديرقرارگيرد .
نظر شما