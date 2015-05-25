نشست درس هایی از حکمت های قرآنی در کتابخانه حسینیه ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، این نهاد نشست هایی با عنوان درس هایی از حکمت های قرآنی توسط ابوالفضـل بهرام پور مفسر و مترجم قرآن برگزار می کند. تاکنون ۲ جلسه از این نشست ها در روزهای جمعه ۲۵ اردیبهشت و جمعه ۱ خرداد برگزار شده است.

جلسات بعدی این برنامه، به عنوان پیش درآمدی برای ماه مبارک رمضان، روزهای ۸ و ۲۲ خرداد از ساعت ۱۸ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، برگزار خواهد شد.

دیگر نشست پیش روی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، پنجمین نشست از سلسله نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی است.

موضوع این برنامه، علم اطلاعات، علم سنجی و معرفت علمی خواهد بود و سعید اسدی و ابوتراب یغمایی در آن به سخنرانی خواهند پرداخت.

این نشست روز پنجشنبه ۷ خرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار خواهد شد و شرکت در آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.