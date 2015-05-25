کارگاه تاریخ شفاهی دفاع مقدس در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری لرستان، ششمین کارگاه تاریخ شفاهی دفاع مقدس روز یکشنبه سوم خرداد ماه با حضور گلعلی بابایی از نویسندگان برجسته ادبیات پایداری در سالن اجتماعات حوزه هنری لرستان برگزار شد.

این کارگاه به همت واحد ادبیات پایداری حوزه هنری لرستان برگزار شد.

در این کارگاه بحث های تخصصی پیرامون تفاوت رویکرد پژوهش های تاریخی و خاطره نگاری مطرح شد و حاضران به بحث و تبادل نظر درخصوص این موضوع پرداختند.

گلعلی بابایی مهمان ویژه این برنامه بهره گیری از عناصر داستانی به ویژه عنصرهای تعلیق و توصیف را در خاطره نگاری مهم و بر تقویت روایت ادبی اثر تأثیرگذار دانست.

در ابتدای برنامه امیدی پور رئیس حوزه هنری لرستان با تشریح اولویت های این حوزه در بخش ادبیات پایداری در سال ۹۴ توجه به کیفیت آثار نگارشی را از اولویت های مهم امسال در این بخش دانست.