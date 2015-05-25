۲۸ برنامه فضای مجازی در صف تصویب شورا

محمدحسن انتظاری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد برنامه های مدنظر برای توسعه فضای مجازی کشور که در ۲۸ سرفصل ازسوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده اما هنوز در شورایعالی فضای مجازی مطرح نشده است، اظهار داشت: این برنامه ها باید هر چه سریع تر در شورایعالی فضای مجازی مطرح و تصویب شوند چرا که در صورت تاخیر، ضرورت این سیاست ها از دست می رود.

وی گفت: برای اینکه این سرفصل ها به مرحله اجرا دربیاید و زمان از دست نرود، کمیسیون های تخصصی در زمینه های مختلف با هدف هماهنگی بین دستگاهی، تشکیل شده است و هم اکنون بخشی از این ۲۸ سرفصل در قالب برنامه تدوین شده و به دستگاه های اجرایی اعلام شده است.

دبیر شورایعالی فضای مجازی موضوع های اساسی در این سرفصل ها را مربوط به شبکه ملی اطلاعات، سیاست های باندپهن، نظام های جدید حقوقی و ارتباطات بین دستگاه های اجرایی و حاکمیتی عنوان کرد و افزود: برای مثال در کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سیاست های بازی های رایانه ای تصویب شده است و این سیاست ها را به وزارت ارشاد و بنیاد ملی بازیهای رایانه ای برای اجرا اعلام کردیم.

دبیر شورایعالی فضای مجازی تنها مقام رسمی اعلام مصوبات شورا

انتظاری در نشست خبری در مورد عدم برگزاری منظم جلسات شورایعالی فضای مجازی گفت: این شورا به عنوان نقطه متمرکز سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی است و ضرورت برگزاری این جلسات به همین دلیل روشن است.

وی افزود: برپایی جلسات منظم شورایعالی فضای مجازی می تواند از مقررات گذاری و سیاستگذاری برخی دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در این بخش جلوگیری کند و مشکلات موازی کاری در این بخش رفع شود.

دبیر شورایعالی فضا مجازی در مورد اظهارنظرهای متفاوت از وضعیت شورایعالی فضای مجازی تصریح کرد: در مورد بحث های مربوط به شورایعالی فضای مجازی چه مصوبات و چه دستور جلسات، تنها مقام رسمی دبیر شورایعالی فضای مجازی است و اخبار از این طریق منتشر می شود و صحت دارد.

آیین نامه ساماندهی شبکه های اجتماعی یک سال در صف تصویب

انتظاری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد ساماندهی شبکه های اجتماعی نیز گفت: مقررات و آیین نامه ساماندهی شبکه های اجتماعی بیش ازیک سال است که آماده طرح در شورایعالی فضای مجازی است که در این آیین نامه سیاست ها ایجابی دیده شده است.

اجرای فاز آزمایشی طرح فضای مجازی سالم

وی با بیان اینکه بخشی از این سیاست ها در قالب فضای مجازی سالم اواخر سال گذشته در شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسید از اجرای فاز آزمایشی این طرح در جهت ساماندهی فضای مجازی و نیز شبکه های اجتماعی خبر داد.

احراز هویت کاربران بر روی شبکه ملی اطلاعات

وی در پاسخ به سوال مهر در مورد طرح احراز هویت کاربران در فضای مجازی تاکید کرد: این طرح مربوط به شبکه ملی اطلاعات است و احراز هویت کاربران و ساماندهی آدرس های اینترنتی در این شبکه انجام خواهد شد.

انتظاری گفت: در این زمینه دستگاه های مرتبط باید برنامه خود را ارائه دهند که این موضوع در دستور کار قرار دارد و چند دستگاه مرتبط در حال نهایی کردن برنامه در این زمینه هستند.

موازی کاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رفع می شود

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد موازی کاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با وجود کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی گفت: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در سطح حاکمیتی است و تمام مصوبات این کمیسیون عالی، حاکم بر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

وی گفت: هم اکنون بین دو کمیسیون ارتباط پویا برقرار است و دبیر کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیز است و سیاست های حاکمیتی این کمیسیون عالی، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیاده سازی می شود.

الزام تصویب پروانه های جدید اینترنت در مرکز ملی فضای مجازی

دبیر شورایعالی فضای مجازی با تاکید براینکه چنانچه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بخواهد پروانه ای برای این بخش صادر کند باید اصول حاکم آن را از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی دریافت کند خاطرنشان کرد: برای مثال در پروانه جدید شرکت های اینترنتی باید این سیاست ها اعمال شود و در غیراینصورت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خلاف قانون انجام داده است.

وزارت ارتباطات ملزم به اجرای سیاست های کلان باندپهن شد

انتظاری گفت: سیاست های کلان باند پهن کشور که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب رسیده نیز به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و این وزارتخانه باید در پروانه های جدید این سیاستهای مصوب را اعمال کند.

وی ابلاغ مقررات از سوی مرکز ملی فضای مجازی به دستگاه های اجرایی را نیازمند تضمین اجرایی ندانست و تصریح کرد: اغلب این دستگاه ها با تفاهم ملی این مصوبات را اجرایی می کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی افزود: مرکز ملی فضای مجازی با اغلب وزارتخانه ها هیچ مشکلی ندارد و مقررات ابلاغی آن وجهه قانونی دارد.

در فیلترینگ وحدت نظر وجود ندارد

وی در مورد اجرای سیاست های فیلترینگ هوشمند در کشور افزود: در مورد فیلترینگ هوشمند بحثی است که دستگاه ها با هم وحدت نظر ندارند و اگر ارتباطات بین اینها نظم پیدا کند این موضوع به صورت بحران درنمی آید.

برند مرکز تحقیقات مخابرات حفظ می شود

انتظاری در مورد انحلال مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: قصد داریم موضوع مرکز تحقیقات مخابرات را به نحو مسالمت آمیز انجام دهیم و جار و جنجال نداشته باشد که در این زمینه نیز این موضوع به روال قانونی خودش پیش می رود.

وی ادامه داد: با این حال قصد داریم برند مرکز تحقیقات مخابرات را حفظ کنیم و زمانی که این مرکز به مرکز ملی فضای مجازی می پیوندد تحقیقات آن ارتقا پیدا خواهد کرد.

رئیس شورایعالی فضای مجازی تصریح کرد: در نهایت ما با مدارا مساله را حل خواهیم کرد.

انحلال شورایعالی فناوری اطلاعات به تصمیمات ناهماهنگ در این بخش پایان داد

وی در مورد انحلال شورایعالی فناوری اطلاعات نیز گفت: شکی نیست که شوراهایی که از نظر سیاستگذاری فضای مجازی با شورایعالی فضای مجازی همپوشانی دارند باید حذف شوند؛ براساس ماده ۴ قانون اختیارات وزارت ارتباطات، شورایعالی فناوری اطلاعات، برای سیاستگذازی در این بخش است و با توجه به وجود شورایعالی فضای مجازی، نیازی به وجود این شورا احساس نمی شود.

انتظاری تاکید کرد: با انحلال این شورا، تصمیمات ناهماهنگ در این بخش از بین خواهد رفت.

وی گفت: کلیات انحلال این شورا تصویب شده و قرار است اگر کار اجرایی در این بخش انجام می شده است برای آن تعیین تکلیف شود.