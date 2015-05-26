کمالیان: انتخاب مربی ایرانی زمانی باشد که باعث تداوم حضورشان شود

صفاعلی کمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیشنهاد محمود مشحون، ريیس فدراسیون بسکتبال مبنی بر استفاده از مربی خارجی برای تیم ملی جهت شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا اظهارداشت: برای هر کاری باید هدف و برنامه ریزی داشت. اگر قصد جذب مربی خارحی داریم باید دلیل آن مشخص باشد، در مقابل انتخاب مربی ایرانی هم باید با دلیل انجام شود. در کل اینکه استفاده از مربی خارجی یا ایرانی در راس کادر فنی تیم ملی هم نیازمند بررسی جامع دارد.

وی تصریح کرد: اینکه شرایط فعلی سخت است و در این شرایط به یک مربی ایران بهتر می‌توان اعتماد کرد یا اینکه باید شرایط مناسبی را برای همکاری فراهم کنیم، مواردی است که باید در مورد آنها بحث و بررسی دقیق صورت بگیرد. البته منظور من این نیست که چون شرایط سخت است نمی‌توان به مربیان ایرانی اعتماد کرد. در کل تاکیدمان روی داشتن هدف و دلیل برای انتخاب مربی از میان گزینه‌های داخلی یا خارجی است.

مربی پیشین تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه به نظر و پیشنهاد رییس فدراسیون بسکتبال احترام می‌گذارم، خاطرنشان کرد: اعتقادم این است که مربی ایرانی توانایی هدایت تیم ملی را دارد اما بهتر است در شرایطی از مربی داخلی استفاده شود که به تداوم حضور و همکاری با آنها ختم شود نه اینکه از مربی ایرانی زمانی استفاده کنیم که احتمال موفقیت کمتر است.

کمالیان که در زمان سرمربیگری مهمد بچیروویچ و وسلین ماتیچ، به عنوان مربی در کنارشان بود، تاکید کرد: درعین حال می‌گویم که تیم ملی بسکتبال برای مسابقات پیش روی جام ملت‌های آسیا مثل ادوار گذشته این رقابت‌ها شانس قهرمانی دارد. این طور نیست که بگوییم برای نتیجه‌گیری دراین دوره مسابقات شرایط‌مان سخت است و هیچ شانسی نداریم. بسکتبال ایران امسال هم این شانس را داردکه با قهرمانی در آسیا صاحب سهمیه المپیک شود.

این مربی بسکتبال در بخشی از صحبت‌های خود گفت: بهتر است از مربی ایران برای هدایت تیم ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی استفاده شود چون حتی اگر در این رقابت‌ها قهرمان نشود، بازهم شانس صعود دارد اما در جام ملت‌های آسیا تنها تیم قهرمان سهمیه می‌گیرد. در کل اینکه به مربی ایرانی اعتماد کنیم خوب است اما بهتر است این کار در شرایطی انجام شود که تداوم حضور آنها را به همراه داشته باشد.

وی در مورد لوکا بوناچویچ که پیش از این از سوی سرپرست فدراسیون به عنوان سرمربی جدید تیم ملی معرفی شده بود نیز اظهارداشت: تا پیش از اینکه معرفی وی به عنوان سرمربی منتخب تیم ملی شناختی از او نداشتم. اما قرار نیست اگر من نام مربی را نشنیده باشم، قابل احترام نباشد.

صفاعلی کمالیان در پایان به این پرسش که آیا تا به امروز در مورد حضور دوباره در کادر فنی تیم ملی بسکتبال به شما پیشنهادی شده، پاسخ منفی داد.