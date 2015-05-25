محمودعلی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خشکسالی و ریزگردها از اساسی ترین مشکلات زیست محیطی استان است، اظهار داشت: این معضل با شروع فصل گرما بسیار شدیدتر شده و به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی جامعه بشمار می‌رود.

وی بر ضرورت برنامه ریزی همه جانبه برای مقابله با کم آبی و خشکسالی تأکید کرد و افزود: مردم باید نسبت به چالش جدی خشکسالی و ضرورت صرفه جویی در مصرف آب توجه ویژه داشته باشند تا در آینده نزدیک دچار مشکلات عدیده نشویم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت: عدم تأمین حقابه‌های زیست محیطی تالاب‌ها و رودخانه‌ها، خشک شدن سفره‌های آب زیرزمینی و شور شدن آب در بوجود آمدن ریزگردهای رسی و نمکی در استان نقش اساسی داشته و سلامت و بهداشت جامعه را به خطر انداخته است.

وی گفت: کانون اصلی ریزگردها در دشت‌های شرقی استان قم قرار گرفته است.

رکنی بیان کرد: مدیریت منابع آب و حوضه آبخیز، احیا و گسترش پوشش گیاهی، مدیریت محیط زیست شهری و آموزش عمومی با تأکید بر نقش رسانه‌ها از جمله راهکارهای مقابله با پدیده ریزگردها و گرد و غبار است.