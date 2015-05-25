مشابه آمریکا پروتکل را بپذیریم/ کاری نکنیم آیندگان به ما بخندند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست خبری که امروز دوشنبه به دعوت جمعی از دانشجویان برگزار شده است، محمد حسین صفارهرندی، احمد توکلی، محمد سعید احدیان، مهدی فضائلی و علیرضا زاکانی به سوال خبرنگاران و دانشجویان پاسخ می دهند.

زاکانی:بده و بستان در مذاکره نباید باعث خندیدن آیندگان به ما شود

علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه مساله فناوری هسته‌ای امروز و در آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت کشورهای مختلف جهان دارد، اظهار داشت: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مذاکره ما با ۱+۵، مذاکره بین دو اردوگاه «تفکر نوین اسلامی» و «جاهلیت مدرن» است که از زاویه نگاه خود، خودشان را آقا و دیگران را برده و نوکر می‌دانند.

وی ادامه داد: نکته‌ دیگری که باید به آن توجه شود، این است که آنچه امروز با عنوان موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار گرفته، تنها یکی از بهانه‌های طرف مقابل به ویژه شیطان بزرگ، آمریکا است؛ او برای مهار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به عنوان جریان مورد تائید امت اسلامی، بهانه‌های مختلفی را فراهم کرده است.

زاکانی با اشاره به وجه ممیزه مساله هسته‌ای به عنوان مهمترین بهانه دشمن، اظهار داشت: اهمیت موضوع هسته‌ای از این جهت است که آنها توانستند در مقطعی با فریب و حیله نوعی اجماع جهانی علیه ما ایجاد کنند؛ به گونه‌ای که حتی در سال ۸۲ کشورهای «نم» نیز علیه ما موضع گرفتند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اما با شفاف‌سازی و اقدامات منطقی جمهوری اسلامی در حدود ۱۳ سال اخیر این اجماع شکسته شد، اما نباید تصور کرد که آنها حاضرند این نقطه را رها کنند؛ لذا با اینکه ابعاد فنی مساله حل شده، موضوع را از جهت سیاسی همچنان دنبال می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه مساله انرژی هسته‌ای با یک اشتباه برآوردی از سوی دشمن دنبال شده است، گفت: این اشتباه برآوردی آنها این بوده است که تصور کرده‌اند ما به خاطر تحریم‌ها، پای میز مذاکره رفته‌ایم و به این توافق نیاز داریم و اگر کسی به این مساله دامن بزند، در زمین دشمن بازی کرده است؛ به همان صورت که اگر کسی در بین ملت شکاف و نقار ایجاد کند و موضوع هسته‌ای را به یک حرکت جناحی و سیاسی تبدیل کند، پازل دشمن را تکمیل کرده است.

زاکانی تصریح کرد: تحریم‌ها بی‌اثر نبوده، اما کسی که تحریم‌ها را آنقدر اثربخش ببیند که به واسطه آن، ما را تسلیم بیگانه کند، خدمت نکرده و نباید اشتباه برآوردی دشمن را تقویت کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر این اساس باید موضوع را ملی ببینیم و از تیم مذاکره‌کننده به عنوان نمایندگان ملت ایران حمایت کنیم و در عین حال به دشمن بی‌اعتماد باشیم؛ چرا که تاکنون یک بار نشده که از در مسالمت و رعایت حقوق ملت وارد شوند.

وی ادامه داد: راه طی شده تاکنون، درس‌های خوبی برای ما دارد که در پیمودن راه آینده نیز باید به آنها توجه شود.

زاکانی اظهار داشت: آنها یک معیار به عنوان «گریز اتمی» در نظر گرفته‌اند و همه حقوق هسته‌ای ما را با این سنجه در نظر می‌گیرند؛ بنابراین ما نیز باید یکسری معیارها را تعریف کرده و روند مذاکره را با آن بسنجیم؛ از جمله اینکه تحریم‌ها باید در روز اجرای توافق برچیده شود و یا در رژیم بازرسی‌ها نباید قبول کنیم که یک استثناء باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین نباید با اجازه بازرسی از دانشمندان و اماکن نظامی و اسناد، زمینه جاسوسی دشمن از خودمان را فراهم کنیم و نیز باید به موضوع تحقیق و توسعه به طور کامل توجه کنیم.

وی تصریح کرد:‌ ما به ازای این مسیر، ما هم نیاز به راستی‌آزمایی، هزینه‌های جدی و تائید اقدامات متقابل داریم؛ چرا که در گذشته نیز اقدام می‌کردیم، اما اقدامات دشمن به طور متقابل نتیجه‌بخش نبود. در بیانیه ژنو به ما وعده دادند اما در حوزه پولی و بانکی و برخی دیگر از حوزه‌ها به تعهدات خود عمل نکردند، در حالی که ما به تعهداتمان عمل کردیم.

زاکانی در ادامه با بیان اینکه در این شرایط مجلس حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوع دارد، اظهار داشت:‌ در جلسه غیرعلنی روز گذشته به دوستانمان در تیم مذاکره‌کننده با محبت اعلام شد که ما یک پیکره هستیم و موضوع هسته‌ای نیز یک موضوع ملی است، نه جناحی و سیاسی؛ بنابراین ما یک وظیفه داریم و چارچوبی داریم که باید رعایت شود تا بتوانیم به وظایف خود بر طبق قانون اساسی عمل کنیم.

وی ادامه داد: معتقدیم مجلس حتما باید در این جریان نقش‌آفرین باشد و الزاماً چارچوب مذاکره را تصویب کند تا بر اساس آن مذاکره انجام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر ما نتیجه مذاکرات وقتی معتبر است که به تصویب مجلس برسد و پروتکل الحاقی و امثال آن نیز از همین قاعده برخوردار است؛ آنچه برای ما مهم است، چارچوب‌های خودمان است از جمله اینکه اماکن نظامی و دانشمندان ما بازرسی نشوند و عزت ما خدشه‌دار نشود، حالا اگر در پروتکل الحاقی و در برخی بندهای آن الزاماتی وجود دارد، قرار نیست با امضای پروتکل آن الزامات را بپذیریم.

زاکانی در همین رابطه خاطر نشان کرد: باید در برنامه جامع اقدام مشترک، قیودی در نظر گرفته شود که منافع ملی ما را تامین کند؛ نه اینکه خودمان را همچنان در معرض اتهام قرار دهیم؛ چرا که آنها خودشان نه در موضع اتهام که در موضع «مجرم» قرار دارند.

وی تاکید کرد: مذاکره عرصه بده و بستان است، اما این بده و بستان نباید به گونه‌ای باشد که امروز و آینده به ما بخندند و در پیشگاه امام و شهدا شرمنده شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز مجلس و دولت راهی ندارند جز اینکه زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنند؛ چرا که عنصر بهانه‌گیر همیشه وجود داشته و خواهد داشت.

احدیان:برای محک زدن موضوع هسته ای باید شاخص داشته باشیم

سعید احدیان مدیرمسئول روزنامه خراسان نیز در این نشست گفت: امروز در عرصه سیاسی با مبنای آنچه که در آزادسازی خرمشهر مورد استفاده قرار گرفت می توانیم عمل کنیم و در این صورت قطعا به نتایج خوبی خواهیم رسید.

وی با تاکید بر اینکه آرمان ها و شاخص های ما در مذاکرات هسته ای مشخص شود گفت: ۶ آرمان و شاخص اصلی وجود دارد که باید هر توافق و بیانیه ای را با آن سنجید.

احدیان ادامه داد: داشتن حق غنی سازی، غنی سازی صنعتی برای رفع نیازها و وارد شدن به صنعت هسته ای، امکان تحقیق و توسعه برای باقی ماندن این صنعت که اگر از این علم عقب بمانیم تا پایان عقب افتاده ایم، رفع تحریم ها، حفظ استقلال، عزت و امنیت ملی، حفظ رویکرد استکبارستیزی از مهمترین شاخص هایی است که باید هر توافق و بیانیه ای را با آن سنجید.

مدیر مسئول روزنامه خراسان گفت: هر نتیجه ای که از مذاکرات به دست آمد باید با این شاخص اصلی حفظ رویکرد استکبارستیزی سنجیده شود ما نباید به بهانه توافق پایگاه استکبارستیزی خود را در جهان از دست بدهیم.

احدیان در ادامه با تاکید بر لزوم حفظ رویکرد آرمان خواهی واقع بینانه اظهار داشت: نمی توان واقعیت های موجود که در حالت عادی گاهی با آرمان ها در تعارض است را نادیده بگیریم.

وی تصریح کرد: تیم هسته ای ما مبتنی بر ۱۲ سال اقدامات متنوع و متعدد چه در حوزه نظامی چه در پیشرفت هسته ای چه در کم نیاوردن مردم در تحریم ها و چه در تحولات منطقه ای در مجموع در مسیر خوبی پیش رفته است و نتایج خوبی را به دست آورده البته نگرانی های جدی وجود دارد که اگر برطرف نشود نمی توان به توافق خوب امیدوار بود.

مدیر مسئول روزنامه خراسان تاکید کرد: در تشریح این نگرانی های جدی اظهار داشت: یکی از این نگرانی ها بازرسی ها است. ما در موضوع بازرسی ها در فضای رسانه ای غفلت راهبردی می کنیم و می گوییم بازرسی در هیچ منطقه نظامی نباید صورت گیرد تیم هسته ای موضع دسترسی مدیریت شده را مطرح می کند که ما معتقدیم دسترسی مدیریت شده همان بازرسی است.

احدیان با بیان اینکه هیچ بازرسی از هیچ جایی نگاه واقع بینانه ای نیست گفت: نتیجه این نگاه آن است که ما مقصر شکست مذاکرات که آمریکایی ها خواستار ان هستند و به همین علت دبه های جدید در می آورند می شویم و چه توافق شود و چه نشود ما مقصر هستیم.

وی افزود: مسئله اصلی بازرسی و دسترسی مدیریت شده نیست مشکل تفسیرپذیری پروتکل الحاقی است که این تفسیر به گونه ای است که اگر دسترسی مدیریت شده با بازرسی متفاوت باشد هم مشکل حل نمی شود.

مدیر مسئول روزنامه خراسان گفت: در بندهای مختلف پروتکل شبیه به این عبارت آورده شده است که عام است: «باید برای آژانس امکان بازرسی از محل های مورد نظر برای نمونه برداری گسترده و محیطی فراهم شود در صورتی که کشور مربوط قادر به فراهم کردن چنین دسترسی نباشد باید تمام تلاش معقول خود را برای قانع کردن تقاضاهای آژانس انجام دهد»

احدیان عبارت «تلاش معقول» را عبارتی تفسیرپذیر خواند و گفت: شاید ما به آژانس دسترسی مدیریت شده بدهیم اما شاید آژانس آن را معقول نداند و به شورای امنیت گزارش دهند که دسترسی مدیریت شده ندادند.

وی ایراد دیگر پروتکل را در بند دیگری از آن خواند و گفت: طبق بندی از پروتکل، آژانس شرح کلی و اطلاعات مشخصات مکانی آن دسته از مکان هایی که مطالعات و تحقیقات مربوط به چرخه سوخت هسته ای صورت می گیرد را مطالبه می کند یعنی اطلاعات مربوط به جایی که سوخت هسته ای تولید نمی شود بلکه دستگاه ها ساخته می شود و در مورد هر ساختمان و هر سایت مورد استفاده، باید اطلاعات ساختمان، جزئیات سایت و محتویات آن برای آژانس روشن شود.

مدیر مسئول روزنامه خراسان ادامه داد: با توجه به سابقه آژانس و وابستگی به آمریکا در صورت پذیرش پروتکل و انجام توافق، در مراحل بعدی مجبوریم پروتکلی را که امضا کرده ایم اجرا نکنیم و اجماع جهانی علیه خود ایجاد کنیم.

احدیان در بخش دیگری از سخنرانی خود به بررسی راه حل منطق بین الملل برای اجرای پروتکل پرداخت و گفت: نظارت متعارف راه حل این مشکل است. آمریکا نیز این پروتکل را پذیرفته است پیشنهاد ما این است که پروتکل الحاقی را همانگونه که آمریکا پذیرفته است بپذیریم.

وی در تشریح این موضوع گفت: به عبارت دیگر همانطور که آمریکایی ها برای خود حق الشرط در پذیرش پروتکل الحاقی قائل شدند ما هم برای خود حق الشرط قائل شویم که امری متعارف بوده و مطابق با منطق بین المللی است.

مدیر مسئول روزنامه خراسان تصریح کرد: در پروتکل مورد توافق آمریکا این حق الشرط آورده شده است که «به استثنای آن دسته از فعالیت ها و موارد مرتبط با امنیت ملی ایالت متحده» بنابراین اجرای پروتکل محدود به منافع ملی آمریکا شده است.

احدیان گفت: در روسیه نیز شرایط سختگیرانه تری نسبت به آمریکا در پذیرش پروتکل داشته است که باید این حق الشرط مصداق به مصداق در موارد درخواستی رعایت شود.

وی تاکید کرد: از سال ۱۹۸۰ آژانس بین المللی انرژی اتمی ۲۸۰ درخواست بازرسی از آمریکا را داشته که آمریکا فقط ۱۸ درخواست را قبول کرده است.

مدیر مسئول روزنامه خراسان اظهار داشت: با اجرای این مدل امکان سو تفسیر پروتکل گرفته شده و امکان سو استفاده تبلیغاتی از آمریکایی ها با عبارت «بی سابقه ترین بازرسی ها» گرفته می شود و عزت ملت ایران حفظ خواهد شد.

احدیان در پایان گفت: اگر در حوزه بازرسی ها با این نگاه پیش برویم به آرمان هایمان دست خواهیم یافت.

فضائلی:با ساده اندیشی نباید به دستاورد بزرگ هسته ای آسیب وارد شود

مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی در این نشست با اشاره به اینکه این روزها با نام مقاومت پیوند خورده است، گفت: این روزها تداعی کننده دوران دفاع مقدس است و همزمانی موضوع این نشست با این روزها می تواند برای ما الهام بخش باشد.

وی افزود: باید متوجه این مسئله باشیم که چه روزهای سختی را در گذشته سپری کرده ایم و نتیجه آن ایستادگی و سربلندی برای ما بوده است و نباید اجازه دهیم با ساده اندیشی ها به این دستاوردهای بزرگ آسیب وارد شود.

فضائلی با بیان اینکه آنچه که به عنوان موضوع هسته ای با آن روبرو هستیم یک پیشینه ۱۳ ساله دارد اظهار کرد: ما در این ۱۳ سال فراز و فرودهایی را سپری کردیم که امروز می خواهیم براساس آن تصمیم مناسبی اتخاذ کنیم.

وی افزود: باید تحلیل درستی از شرایط داشته باشیم و یک رفتار دقیقی را در نظر بگیریم باید به این ۱۳ سال مراجعه کنیم و نباید بگوییم گذشته ها گذشته است چراکه آنچه که امروز اتفاق می افتد همانند آن چیزی است که در گذشته تجربه کرده ایم.

فضائلی تاکید کرد: ما در سال ۸۲ تا اوایل سال ۸۴ یعنی حدود دو سال با سه کشور اروپایی گفتگوهای مفصلی را داشتیم و آن گفتگو ها تقسیم به دو بخش شد یک بخش فنی و حقوقی و یک بخش نیز مذاکرات هسته ای و این تحلیل وجود داشت که موضوع هسته ای ایران تنها فنی و حقوقی نیست بلکه بهانه ای برای بخش سیاسی است و ماهیت آن تنها فنی و حقوقی نبود.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: به موازاتی که در بخش فنی و حقوقی پیش می رفتیم مسئله ما حل نمی شد و در دوره های بعد هم این اتفاق نیفتاد یعنی در زمان آقای لاریجانی که مدالیته ای تعریف شد و مقرر شد که آژانس همه مسائل اختلافی را به ما اعلام کند و هر کدام به صورت جداگانه حل شود و در نهایت مسئله هسته ای ایران به یک مسئله عادی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: آژانس ۶ مسئله به ما اعلام کرد که مسئولین باور نمی کردند حل شود، اما حل شد ولی بعد از آن یک مرتبه در آخرین گزارش البرادعی مطالعات ادعایی مطرح شد و دوباره پرونده ما بدون حل مسئله در آژانس باقی ماند.

فضائلی افزود: امروز هم به مانند گذشته طرف مذاکره را آمریکایی ها در نظر گرفتیم و سراغ کدخدا رفتیم و مذاکرات چهره به چهره را انجام می دهیم که وضعیت آن را امروز شما مشاهده می کنید.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: ما در ارتباط با مذاکرات آنچه که محور سخن منتقدین است رویگردانی از اصل مذاکرات نیست ما هیچگاه از اصل مذاکره رویگردان نبودیم و در این ۱۳ سال هیچ وقت میز مذاکره را ترک نکردیم و امروز هم معتقد به ترک مذاکرات نیستیم.

وی تصریح کرد: تیم هسته ای بر اساس آنچه که رهبر معظم انقلاب فرمودند از فرزندان انقلاب هستند و باتجربه هستند اما ما به همان میزان که به مذاکره کنندگان خود اعتماد داریم به طرف مقابل بی اعتماد هستیم و نگران حیله و مکر دشمن هستیم و نباید این موضوع را فراموش کنیم و بدانیم که با دشمن فریبکار مذاکره می کنیم و لازم است که براساس تجربه های قبلی خود اقدام کنیم.

صفار هرندی: اکنون در زمره دلواپسان هسته ای هستم

محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست، گفت: حقیقت امر این است که بنده در مباحث هسته ای نه به لحاظ حقوقی و نه فنی، تبحری ندارم و به همین دلیل کمتر به مباحث هسته ای ورود می کنم.

حقیقت امر این است که بنده در مباحث حقوقی نه به لحاظ حقوقی و نه فنی، تبحری ندارم و به همین دلیل کمتر به مباحث هسته ای ورود می کنم.

وی با اشاره به دلواپسی برخی از آنچه در پرونده هسته ای کشورمان می گذرد، افزود: از این جهت که بنده تبحری در مباحث هسته ای ندارم، هیچ گاه در زمره کسانی که دغدغه و دلواپسی داشته اند نبوده ام، اما امروز می گویم بنده نیز دلواپس هستم و جزء آن دسته از مردمی خواهم بود که دغدغه هسته ای دارند.

صفارهرندی ادامه داد: البته دلواپسی بنده به این معنی نیست که اکنون اطلاعات ویژه ای در مورد مباحث هسته ای پیدا کرده باشم اما از آنچه در محیط عمومی می گذرد و ادبیات مقامات آمریکایی و واکنش های ضعیف طرف ایرانی، نگرانی بنده را نیز برانگیخته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در اوایل که تیم مذاکره کننده هسته ای مسئول بحث هسته ای ایران شد، جان‌کری جمله ای را خطاب به تیم مذاکره کننده گفته بود و آن اینکه شما این همه نگران نباشید و روی کلمات توقف نکنید و بگذارید این جریان به توافق منجر شود آن وقت خواهید دید که سیل سرمایه گذاران به ایران آنقدر زیاد خواهد بود که شما کلا دستاوردهای هسته ای را فراموش خواهید کرد، که این گونه مباحث وسوسه کننده است.

صفارهرندی ادامه داد: شاید امیدواری هایی که آقای روحانی در ابتدای دولت خود داشت منبعث از همین وسوسه های طرف مقابل باشد. اینکه مطرح شد در ۱۰۰ روز اول اتفاق جدی می افتد، تصورشان این بود که این اتفاق خواهد افتاد اما نه ۱۰۰ روز بلکه صدها روز هم گذشت و بالعکس مشکلات جدیدی هم عارض شد.

وی با اشاره به دغدغه ای که نسبت به مذاکره هسته ای وجود دارد، تصریح کرد: مسئله ای که دغدغه برانگیز است این است که چرا مسیری که در مذاکرات پیموده می شود احساس نمی کنیم که به اتفاق خوب نزدیک شده ایم بلکه نگرانی هایمان افزایش یافته است. نه تنها برای ما، حتی تیم مذاکره کننده نیز نگرانی هایش برای رسیدن به نقطه مطلوب از یک سال پیش بیشتر شده است.

صفارهرندی گفت: در مسیری که تاکنون با ۱+۵ طی کردیم از سوی ایران خیلی همراهی و تنازل نشان داده شده اما هر چه که گذشته امیدواری نسبت به قبل کمتر شده است و این نشان دهنده آن است که خللی به نحوه مراوده با ۱+۵ وارد است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه همچنان دستور بزرگان نظام ادامه مذاکرات است، گفت: ارزیابی ما به عنوان یکی از آحاد مردم، این است که به تیم مذاکره کننده به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی اعتماد کنیم و آنها را فرزندان ملت بشناسیم.

وی با بیان اینکه عدم اعتماد به طرف مقابل به یک دغدغه و نگرانی تبدیل شده است، گفت: صدا و سیما نظرسنجی را در اردیبهشت ماه انجام داده و این نظرسنجی توانسته است نگاه مردم را نسبت به آمریکایی ها کشف کند و نشان داده که میزان اعتماد مردم به آمریکا نسبت به گذشته کاهش یافته است و این نشان دهنده آن است که این دغدغه دارد فراگیر می شود و توسعه پیدا می کند.

صفار هرندی افزود: کسانی که مانند من هیچ آشنایی به مباحث فنی مذاکرات ندارند و فقط روش برخورد طرف مقابل را مشاهده می کنند، این احساس را دارند که ما داریم از یک توافق خوب دور می شویم.

وی با طرح این سئوال که مهمترین خواسته مردم از مذاکرات هسته ای چه بوده است، گفت: اصلی ترین خواسته مردم رفع تحریم هاست، اما امروز از رفع تحریم ها هیچ خبر خوشی نمی رسد. نه تیم مذاکره کننده ما اخبار خوشی منعکس می کند و نه طرف مقابل.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تیم ما دلخوش کرده و خوشبین است که رفع تحریم ها چند ماه پس از توافق واقع خواهد شد اما طرف مقابل همین موضوع را قیچی می کند و می گوید حداقل چند ماه رفع تحریم ها طول خواهد کشید و شاید هم بیشتر؛ بنابراین معلوم است که قرار نیست آبی از این مذاکرات گرم شود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر مطرح می شود که باید نوعی بازجویی ها و بازرسی ها از طرف ۱+۵ اعمال شود، هدف آن کشف ندانسته هایشان نیست چرا که در سایت هسته ای دوربین هایی نصب شده و این دوربین ها به گونه ای است که همه اتفاق ها را برای آنان پوشش می دهد. چیزی که مورد نظر آنان است، تحقیر ملت ایران در کنار تحریم هاست.

صفار هرندی تاکید کرد: آنها که در ترور دانشمندان هسته ای ما ناکام مانده اند حالا می خواهند به جای ترور فیزیکی آنان را ترور حقوقی کنند.

وی در پایان با بیان اینکه تحقیر ملت ایران برای غرب بهره کلان و بزرگ خواهد بود، خاطرنشان کرد: تحقیر و توهین نسبت به ملت بزرگ ایران که امروز آوازه همت بلند او جهان گیر شده و دیگر کشورها از ایران سرمشق می گیرند برای آنان بهره کلان و بزرگی خواهد بود.

توکلی: دولت متوجه اشتباه بودن «حل مسائل اقتصادی از خارج» شده است

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه ملت ایران در جنگ تحمیلی غیرت به خرج داد، گفت: در جنگ تحمیلی، ملت ایران با غیرت عمل کرد و به تعبیر امروزی، غیرت همان عزت سیاسی است.

وی بااشاره به اینکه تعبیر امروزی غیرت سیاسی، عزت ملی است، اظهار داشت: عزت ملی ما به ازای اقتصادی دارد یعنی اینکه آمریکا در حال حاضر برای هیمنه خود خرج می کند تا بتواند گردش جریان مالی جهان را تضمین کند.

توکلی با اشاره به کشتی های جنگی آمریکا که به همراه نیروها در آسیای جنوب شرقی نگه داشته می شوند، گفت: آمریکا در شرایطی که جنگی در کار نیست، پایگاههای نظامی را در نقاط مختلف تعبیه کرده است. همه این اقدامات به این دلیل است که آمریکا می خواهد اقتدار خود را حفظ کند و با قدرت به دنبال اقتدار است.

وی با اشاره به اینکه اگر غیرت نباشد کشور از نظر اقتصادی خلاص است، اظهار داشت: کشور در این حالت نمی تواند بر اساس منافع ملی، عوامل را بسیج کند و سیاست های مبتنی بر منافع خارجی شکل می گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: نکته دوم یک اشتباه مسبوق به سابقه است که در ایران رخ داده است و سالهاست که در کشور گروه های مختلفی فکر می کنند که همه اصلاحات کشور از مسیر سیاست خارجی دنبال می شود.

توکلی ادامه داد: دیپلماسی خارجی در دنیای ظالمانه البته موضوع مهمی است اما این تصور کهنه قدیمی در سالهای بعد از انقلاب که در بین برخی اعضای نهضت آزادی نیز وجود داشت، اشتباه است. در دولت جدید و این اواخر نیز این تصور را بیان کردند و متوجه شدند که اشتباه است. اینکه مسائل اقتصادی زمانی حل می شود که مسائل خارجی حل شده باشد اساس محکمی ندارد و خودشان هم متوجه شدند که این روش اشتباهی است.

وی خاطرنشان کرد: ما گرفتار مسائلی در کشور هستیم که با ارتباط با آمریکا ممکن است بدتر شود. فساد سیستماتیک در ارتباط با آمریکا بدتر خواهد شد، اشرافی گری باعث می شود نوع تقاضای کالاهای مختلف تغییر پیدا کند و تولید به نفع طبقات ضعیف کاهش یابد؛ بر این اساس ارتباط با آمریکا این مسائل را در جامعه با مشکل بیشتری مواجه می کند.

توکلی به تنازع سیاسی که اکنون در کشور وجود دارد اشاره کرد و گفت: تنازع سیاسی مخل تولید و منابع و ایجاد شغل است. اینکه ما تحمل نداریم حرف یکدیگر را در داخل و حتی بین گروههای دیگر گوش دهیم، مشکل بزرگی است و یکی از بلایایی که به آن مبتلا هستیم سپردن مناصب به افراد غیر مناسب به دلایل قومی گرایی و جناح گرایی است که این نیز خود سرمنشاء فساد است و با رابطه با آمریکا بدتر می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما باید به وزن داخل بیفزاییم و باید اهتمام خود را بیشتر کنیم.