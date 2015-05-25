مکعب های خوشمزه بر سر سفره اعراب/فانتزی گرایی در تولیدات کشاورز ی

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان جزو استانهای با سطح زیر کشت بالای هندوانه در کشور قرار دارد و تولید ارگانیک و البته طعم و بسیار مناسب هندوانه تولیدی در استان کرمان موجب شده است هر سال تاجران عربی و یا دلالان بین المللی بازار محصولات کشاورزی برای تهیه این محصول به جنوب کرمان سفر کنند و حتی تولید کشاورزان را قبل از برداشت پیش خرید کنند.

وجود بازار داغ هندوانه در کشورهای عربی کشاورزان استان کرمان را در موقعیتی مناسب برای افزایش تولید قرار داده است.

نزدیک بودن مزارع جنوب کرمان به خلیج فارس و پیشینه مراودات تجاری مردمان جنوب کرمان با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس سبب شده است تولید صادرات محور در دستور کار کشاورزان قرار گیرد

نزدیک بودن مزارع جنوب کرمان به خلیج فارس و پیشینه مراودات تجاری مردمان جنوب کرمان با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس سبب شده است تولید صادرات محور در دستور کار کشاورزان قرار گیرد که در این میان مرغوبیت و توجه به سلیقه و نوگرایی بازار نقش قابل توجهی در این میان دارد.

در سالهای اخیر نیز علاقه مصرف کنندگان به میوه های فانتری در بازار مصرف به خصوص مصرف کنندگان کالاهای تجملی جایگاه خاصی یافته است و در این میان هندوانه مکعبی که شکلی غیر متعارف دارد از مشتریان زیادی برخوردار است و ارز کشورهای عربی را روانه جیب کشاورزان کرمانی می کند.

غیر متعارف بودن، سهولت در جابجایی و کیفیت تولید از مشخصه های تولید میوه های مکعبی است که به اصطلاح از آن به عنوان « square fruit » یاد می شود.

این روش تولید هر چند ریشه در تولیدات کشاورزان ژاپنی دارد اما زمینه رشد و توسعه این نوع تولید میوه در جنوب استان کرمان این روزها مهیا شده است و آنقدر جاذبه داشته است که بخش خصوصی وارد گود شده و تولید انبوه را آغاز کرده است و به نظر می رسد در سالهای آینده توسعه قابل توجه یابد.

تولید میوه های شکلی کاملا فیزیکی انجام می شود

در حالیکه بسیاری گمان می کنند که تولید این نوع محصولات کشاورزی با دستکاری ژنتیکی و روشهای نوین در علم ژنتیک و بذر صورت می گیرد اما در کمال تعجب تولید هندوانه های مکعبی و یا با هر شکل دیگری روشی کاملا فیزیکی و شکل دهنده است و این نوع محصول کاملا ارگانیک و فارغ از مشکلات ناشی از تغییرات ژنتیکی در بذرها می باشد.

کارشناس جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: هم اکنون طرح تولید محصول هندوانه مکعبی در برخی از شهرستانهای جنوبی کرمان در حال اجرا است و خوشبختانه موفقیت آمیز بوده است و تمامی محصول وارد بازارهای کشورهای عربی شده است.

محمد جعفری ادامه داد: بخش خصوصی در این زمینه پیش قدم شده است و توانسته است با تولید محصول با کیفیت زمینه را برای افزایش درآمد زایی مهیا کند.

بسته های کریستالی معجزه می کنند

وی تصریح کرد: روش تولید این محصول کاملا مشابه تولید هندوانه معمولی است و زمین، بذر و نوع آبدهی تفاوتی نمی کند فقط کشاورز باید با نظارت جدی بر روند تولید محصول زمانی که هندوانه شکل گرفت آن را در بسته های کریستال مانند مکعبی شکل قرار دارد تا هندوانه به مرور زمان و رشد تدریجی به شکل مکعب در آید.

پیش بینی ما افزایش تولید این محصول در سالهای آینده و تولید صادرات محور هندوانه مکعبی است که مشتری خوبی در بازارهای جهانی دارد.

جعفری افزود: پیش بینی ما افزایش تولید این محصول در سالهای آینده و تولید صادرات محور هندوانه مکعبی است که مشتری خوبی در بازارهای جهانی دارد.

وی ادامه داد: به صورت سنتی هندوانه جنوب کرمان به کشورهای عربی صادر می شود و این بازار علیرغم وجود برخی شایعه سازی هایی که در خصوص این محصول در روزهای ابتدایی صادرات پیش آمد همچنان قرص و پا برجاست.

فرماندار قلعه گنج نیز در گفتگو با مهر از موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح در جنوب کرمان خبر داد و افزود: هندوانه محصولی آب بر است و با توجه به خشکسالی های اخیر در جنوب کرمان باید محصولی تولید شود که ارزش افزوده بالا داشته باشد و بتواند هزینه های تولید و مصرف آب را جبران کند.

وحدت عیدی افزود: تولید محصولات کشاورزی باید صادرات محور باشد تا بیشترین سود از صادرات غیر نفتی نصیب کشور شود و بازارهای کشورهای عربی که مسافت کمی با جنوب کرمان دارند مکانی مناسب برای تولیدات کشاورزان جنوب کرمان است.

وی افزود: برداشت هندوانه هم اکنون در جنوب کرمان در حال انجام است و خوشبختانه سال جاری بازار مناسبی را در خصوص این محصول در داخل و خارج از کشور داشته ایم ضمن اینکه صادرات هندوانه به کشورهای مختلف تنها منحصر به هندوانه مکعبی نیست و هندوانه معمولی نیز از مشتری قابل توجهی در شیخ نشینها، روسیه و اروپا برخوردار است.

فرماندار قلعه گنج از علاقه عرب ها به مزه، رنگ و کیفیت بالای این محصول خبر داد و افزود: هنداونه جنوب کرمان به دلیل عدم استفاده از سم و کود شیمیایی دارای اعتبار قابل توجهی در بازار مصرف کشورهای خارجی است و یک برند محسوب می شود.

الگو برداری از یکی از نمایشگاههای کشاورزی خارجی

وی میزان کشت این محصول را در جنوب کرمان هزار ۲۴۰ هکتار دانست و افزود: در سال جاری حدود ۱۰۰ هکتار به کشت هندوانه مکعبی اختصاص یافته است و پیش بینی ما افزایش گرایش کشاورزان به تولید این نوع محصول در سالهای آینده است.

اما تولید این نوع هندوانه در قلعه گنج نتیجه نو آوری و تلاش و پیگیری یک کشاورز بود، ناصر جهانگیری که سالها به تولید محصولات کشاورزی در جنوب کرمان مشغول است در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این نوع هندوانه تزئینی محسوب می شود و بازار خوبی در برخی شیخ نشینها دارد و به سادگی و با قیمت مطلوب فروش می رود.

وی افزود: سالهای گذشته نیز هندوانه جنوب کرمان به کشورهای اروپایی و عربی صادر می شد اما امسال هندوانه مکعبی جایگاه قابل توجهی در صادرات یافته و مخصوص صادرات است.

بازار کشورهای عربی در دست کشورهای آفریقایی و آمریکایی

وی گفت: برای مقابله با تولید کنندگان کشورهای دیگر ما باید نو آور باشیم مثلا در بازارهای مصرف سبزیجات و میوه و تره بار کشورهای عربی شاهد حضور کشورهای آفریقایی و قاره امریکا و حتی کشورهای آسیای دور هستیم و ما که تنها چند ساعت با این بازارها فاصله داریم باید خلاء حضور کشاورزان ایرانی در این بازار را جبران کنیم.

جهانگیری گفت: که بازار روسیه نیز در سال جاری به روی کشاورزان باز شده و باید از این داشته ها نهایت استفاده را ببریم.

وی ادامه داد: بنده با این روش در یکی از نمایشگاههای خارجی کشاورزی آشنا شدم و اطلاعات لازم را کسب کردم و شروع به کشت کردم و حالا نتیجه آشنایی با نیازهای بازار مصرف را میتوانم در تمایلی که به خرید این محصول در بازار خارجی می بینم مشاهده کنم.

وی هدفش را افزایش سطح زیر کشت این محصول عنوان کرد و افزود: آبیاری مزارع هندوانه به صورت مکانیزه صورت می گیرد و سعی می کنیم کمترین هدر رفت آب را در تولید داشته باشیم.

هند ایران

با توجه به نزدیکی بازار مصرف کشورهای عربی و عدم وجود زمینه کشت محصولات کشاورزی در این کشورها، جنوب استان کرمان که به هند ایران شهرت دارد و در تمام فصول سال توانایی تولید محصول را دارد می تواند کلیدی برای توسعه اقتصادی استان محسوب شود.

در کنار حضور بخش خصوصی حمایتهای دولتی نیز می تواند کشاروزران را به سمت تولید محصولات صادرات محور سوق دهد تا از آب موجود در جنوب کرمان در جهت تولید محصولات با ارزش افزوده نهایی بالا استفاده شود.

در این میان باید به این نکته توجه شود که ایده کشت این محصول نتیجه شرکت در نمایشگاه خارجی و الگو برداری از این نمایشگاه بوده که در این خصوص باید به دو عامل اشاره کرد نخست اینکه حضور در بازرهای خارجی و نمایشگاههای بین المللی در موفقیتهای تجاری بسیار موثر است و دوم اینکه متاسفانه جهاد کشاورزی جنوب کرمان در این زمینه بی تاثیر بوده و طرح الگو برداری از طرحی خارجی است که در اینجا این سوال مطرح می شود که چرا جهاد کشاورزی جنوب کرمان جهت مدیریت و سوق دادن کشاورزان به سمت تولید چنین محصولاتی فعال نیست؟.

گزارش: اسما محمودی و فاطمه عقیلی نسب