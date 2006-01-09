مشكلات حوزه عكاسي خبري ناشي از ضعف مطبوعات است

" وحيد سالمي " - عكاس خبري - درگفت وگو با خبرنگار تجسمي " مهر" با اعلام اين مطلب افزود: با نگاه دقيق تر متوجه مي شويم كه وجود مشكلات فراوان برسر راه عكاسي خبري، تماما از ضعف مطبوعات ما ناشي ميشود. درحقيقت تا زماني كه مطبوعات ما به آن شكلي كه بايد، قوي نشوند، حقوق مادي و معنوي خبرنگار وعكاس رعايت نخواهد شد.

وي گفت : با بررسي مطبوعات كشورهاي پيشرفته و فراصنعتي درمي يابيم كه اين كشورها به دليل داشتن توليدات انبوه كالاها و رقابت شديد و پذيرفتن آگهي هاي متعدد، بدنه و چهارچوب خود را تقويت مي كنند. اين امر گرچه در درجه اول به سود مطبوعات ، رسانه ها و نشريات منجر مي شود، اما درنهايت عكاس و خبرنگار نيز مي توانند از بنيه قوي مالي اين رسانه ها سهم داشته باشند. بنابراين با درپيش گرفتن اين رويه ، پرسنل زيادي جذب مطبوعات اين كشورها مي شوند و اين رسانه ها به يك رشد ونموعالي دست مي يابند.

وحيد سالمي - عكاس خبري

" سالمي " دردنباله سخنان خود تصريح كرد : برخي به اشتباه تصور مي كنند عمده مشكلات عكاسان خبري و اساسا قشرمطبوعات به مسائل مادي و ضرب وشتم هايي كه دراين حوزه در مي گيرد، محدود مي شود . اما درد بزرگ اين جاست كه درحال حاضر بعضا، افرادي در جامه مديرمسئول و سردبير درمصدر مطبوعات فعاليت مي كنند كه نه تخصص اين رشته را به شكل آكادميك داشته اند و نه از تجربه و سابقه آن چناني برخوردارند. درحالي كه اگر بازهم از اين منظر مطبوعات خود را با مطبوعات كشورهاي فراصنعتي مقايسه كنيم، مي بينيم كه مدير مسئولان روزنامه ها، غالبا داراي تحصيلات آكادميك رشته هاي عكاسي و روزنامه نگاري هستند و هم درآغاز فعاليت كاري خو،د از درجات پايين و نشريان محلي شروع كرده اند و امروز به اين مرحله رسيده اند.

وي گفت : اگر بخواهيم عكاسي خبري ما از رشدي صعودي و مطلوب بهره مند شود، بايد ابتدا مطبوعات را تقويت كنيم و درصدد برطرف كردن نواقصي كه در سيستم مطبوعات به چشم مي خورد باشيم . در كنار اين مسائل، اگر عكاسان اين حوزه را جدي بگيرند ونيروي انتظامي فعاليت هاي خود را با عكاسان همسو كند تاثير به سزايي درحيطه عكاسي خبري به وجود مي آيد .