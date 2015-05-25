تحقق قدرت دریایی نیازمند ارتقای فرهنگ در این عرصه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری پیش از ظهر دوشنبه در بیست و سومین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی در محمودآباد با اشاره به اهمیت دریا گفت: همه تلاشهای ما این است که از نعمتهای خدا در دریا استفاده کنیم.

وی به نقش راهبردی دریا در قرآن کریم اشاره کرد و گفت: از نظر مقام معظم رهبری دریا برای یک کشور یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی بوده و فواید دریا کلان است.

وی درباره اهمیت دریا از نگاه جغرافیای گفت: قرار گرفتن کشورها در کنار تنگه ها و آبروهای راهبردی و عدم دسترسی به آبهای آزاد از جمله مزایا و معایب جغرافیایی است.

دریادار سیاری گفت: به عقیده صاحب نظران، کشورهایی با موقعیت دریایی از توانایی مضاعفی برای قدرت افکنی برخوردار هستند.

ایران گلوگاه حمل و نقل انرژی جهان است​

وی جایگاه جمهوری اسلامی ایران را از لحاظ جغرافیایی مهم برشمرد و با بیان اینکه یک سوم مرز کشور دریایی است گفت: ۹۰ درصد صادرات و ۸۵ درصد واردات، یک سوم حمل و نقل دریایی جهان از طریق دریا انجام می شود و ایران گلوگاه حمل و نقل انرژی جهان است.

وی گفت: ایران در مرکز راهبردی انرژی جهان قرار گرفته است و در این منطقه ۷۱ درصد ذخایر نفت و ۶۹ درصد ذخایر گاز جهان قرار دارد که وزن ژئوپلوتیکی کشور را در منطقه افزایش می دهد.

دریادار سیاری درباره جایگاه ایران از نظر ژئوپلتیک اشاره کرد و گفت: در اطراف کشور شش حوزه ژئوپلتیکی وجود دارد که سه حوزه دریایی مهم شامل دریای عمان، اقیانوس هند، خلیج فارس و دریای خزر از جمله آن است.

وی گفت: در نظریه های ژئوپلتیکی مانند دریایی، کمربندی شکننده خاورمیانه، برخورد تمدن ها، سه هلال، جایگاه کشور ما حساس و بازیگر کلیدی در غرب آسیا و اقیانوس هند است و به نقش آن توجه ویژه شده است.

۱۰ درصد جمعیت کشور در نوار ساحلی​ زندگی می کنند

فرمانده نیروی دریایی ارتش، با بیان اینکه دریا نعمت الهی است گفت: بهره برداری اقتصادی، توسعه مدنیت در نوار ساحلی، توسعه اقتصادی و اشتغالزایی، سیر و سیاحت، نقش دریا در انتقال فرهنگ و دانش از جمله منابع و منافع موجود است.

وی با اینکه ۸۰ درصد مردم دنیا در کنار آب و ۹۰ درصد تجارت از طریق دریا صورت می گیرد، گفت: ۱۰ درصد جمعیت کشور در نوار ساحلی بسر می برند و بزرگترین شهر ساحلی کشور حدود ۴۵۰ هزار نفر جمعیت دارد که این جمعیت کم، نقشه استکبار است.

امیر دریا دار سیاری با بیان اینکه ۲۲ قطعنامه و بیش از ۳۰۰ مصوبه در جریان برگزاری ۲۲ همایش قبلی ارگانهای دریایی داشتیم گفت: قطعنامه ها در حوزه های مختلف بوده است.

وی بیان داشت: در حوزه ارتقای فرهنگی دریایی نیز مصوباتی تهیه شده است ولی باید نسبت به اجرایی شدن این مصوبات اقدام کنیم.

دریادار سیاری بحث ورود به کتابهای دانش آموزان و شناخت از دریا را مهم برشمرد و گفت: آشنایی با سواحل مکران و بازنگری کتب درسی از جمله اقدامات بوده است.

وی گفت: کتاب دریانوری و نیروی دریایی ایران در گذر تاریخ نیز تهیه شده است و نگاه به دریای توسعه محور نیز در برنامه ششم باید مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: تمرکز سیاسگذاری در فعالیتهای دریایی، توجه ویژه به اقتصاد دریا، بهره گیری رقابتی و خلاقانه از قابلیتها از سیاستهای کلان توسعه دریایی در برنامه ششم توسعه است.

وی گفت: ایجاد ظرفیتهایی که مولد بازدارندگی و دفاع همه جانبه در نیروی دریایی هستند، تحکیم امنیت دریایی و خطوط مواصلاتی از دیگر سیاستهای کلان است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: تحقق قدرت دریایی نیازمند ارتقای فرهنگ دریایی در کشور است که باید به صورت هم افزا در جهت تحقق گام برداریم.

وی گفت: سومین همایش ملی توسعه سواحل مکران با هدف تدوین نقشه جامع توسعه فرهنگی – اجتماعی به زودی در کنارک برگزار می شود.

دریادار سیاری گفت: تحقق اقتدار دریایی و توسعه سواحل به عنوان ضرورت در گرو ارتقای فرهنگ دریایی و توسعه متوازن اضلاع مثلث قدرت دریایی است.

وی بیان داشت: نیروی دریایی از همکاری ارگانهای مرتبط در همایش ملی توسعه مکران و اقتدار دریایی و تدوین نقشه جامع ارتقای فرهنگی دریایی کشور استقبال می کند.