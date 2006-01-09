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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۳۹

با ارسال پيام هاي جداگانه؛

رييس شورا و دبير كل گروه بين المجالس عيد سعيد قربان را تبريك گفتند

كاظم جلالي رييس شورا و سيد محسن يحيوي دبير كل گروه بين المجالس كشورمان با ارسال پيام هاي جداگانه، فرا رسيدن عيد سعيدقربان را به همتايان خود در مجالس كشورهاي اسلامي تبريك گفتند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي در اين پيام ها پس از تبريك اين عيد ايثار و همبستگي ، ابراز اميدواري شده كه جهان اسلام در پرتو تعاليم و آموزه هاي روحبخش اسلام و قرآن كريم بيش از پيش متحد گردد و تلاش هاي خود را در جهت ايجاد جهان در سايه صلح و عدالت براي همه ، بكار گيرند.

کد مطلب 275994

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