رييس شورا و دبير كل گروه بين المجالس عيد سعيد قربان را تبريك گفتند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي در اين پيام ها پس از تبريك اين عيد ايثار و همبستگي ، ابراز اميدواري شده كه جهان اسلام در پرتو تعاليم و آموزه هاي روحبخش اسلام و قرآن كريم بيش از پيش متحد گردد و تلاش هاي خود را در جهت ايجاد جهان در سايه صلح و عدالت براي همه ، بكار گيرند.