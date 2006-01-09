به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي در اين پيام ها پس از تبريك اين عيد ايثار و همبستگي ، ابراز اميدواري شده كه جهان اسلام در پرتو تعاليم و آموزه هاي روحبخش اسلام و قرآن كريم بيش از پيش متحد گردد و تلاش هاي خود را در جهت ايجاد جهان در سايه صلح و عدالت براي همه ، بكار گيرند.
با ارسال پيام هاي جداگانه؛
رييس شورا و دبير كل گروه بين المجالس عيد سعيد قربان را تبريك گفتند
كاظم جلالي رييس شورا و سيد محسن يحيوي دبير كل گروه بين المجالس كشورمان با ارسال پيام هاي جداگانه، فرا رسيدن عيد سعيدقربان را به همتايان خود در مجالس كشورهاي اسلامي تبريك گفتند.
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