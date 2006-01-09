امكانات تئاتر كشور بسيار ناچيز و ضعيف است

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، پري صابري ازكارگردانان صاحب نام تئاتركشوردرآستانه برگزاري بيست وچهارمين جشنواره بين المللي تئاترفجر، با بيان اين مطلب افزود : دركشوري كه 70 ميليون جمعيت دارد ودرشهرتهران كه 14 ميليون نفرجمعيت دارد امكانات نمايشي وسالن ها بسيارناچيزواندك است ."

اين كارگردان تئاتر ايران اضافه كرد : " انگاربرسرسفره بيست نفره اي شما هزاران نفر را بنشانند وضعيت امكانات تئاتردرايران چنين حكايتي دارد."

اين هنرمند با اشاره به درهم ريختگي گونه هاي مختلف تئاترازقبيل تئاتردانشجويي ،تئاترصحنه اي ، تئاترآماتوري ، تئاترسرگرم كننده وتئاترفرهنگي وارائه نوعي فرآيند معجوني ومخلوطي ازهمه اين ها درتئاتركشورخاطرنشان ساخت :" اين وضعيت باعث شده است كه تماشاگرحرفه اي درتئاترما شكل نگيرد ولازم است اين ها را ازيكديگرتفكيك كرد."

وي يادآورشد : " تهران به عنوان يكي ازپرجمعيت ترين پايتخت هاي جهان ، تنها مجموعه تئاترشهررا دارد واين به هيچ وجه كافي نيست ."

به اعتقاد وي دولت همين طوري كه خودش را موظف مي داند به تعليم وتربيت بهاء دهد بايد به هنرتئاتربه عنوان يكي ازشاخه ها ورسانه هاي تاثيرگذاردراين زمينه اهتمام بيشتري بورزد .

وي تصريح كرد " نبايد به هنرنمايش به ديده تحقيرنگريست ."

صابري با بيان اين كه اگرامروزبه ايران مي نازيم به خاطرغناي فرهنگ آن است ، افزود : سنگ وكلوخ نمي توانند تمدن سازباشند بلكه اين فرهنگ هنروتئاتريك ملت است كه فرهنگش را شكل مي بخشد ."

وي با اشاره به پرهيزازتعيين خطوط قرمزبراي تئاتروضرورت توجه به انواع تئاترهاي غنايي ، موسيقايي ، بي كلام ، مذهبي ، تعزيه ، روحوضي عنوان كرد " درهريك ازاين گونه هاي تئاتربرخوردارازجايگاه وصاحب مقام تاثيرگذاري هستند وبايد به هنرمندان مردم آزاري ذوق بدهيم ."

اين كارگردان تئاتربا اشاره به مشكلات مبتلابه تئاتر كشور به جايگاه مهم و جهت دهنده جشنواره تئاترفجر پرداخت وتصريح كرد : " به هرشكل ممكن نبايد اجازه بدهيم چراغ جشنواره فجرخاموش شود چون درآن صورت چراغ تئاتركشوركه كمرنگ هم هست كمرنگ تروبي رونق ترمي گردد ."

وي تاكيد كرد: فضايي فراهم آوريم تا امكان رقابت گسترده وحضورنخبگان واستعدادهاي برتردرجشنواره فراهم گردد ."

گفتني است بيست وچهارمين جشنواره بين المللي تئاترفجراز30دي تا 9بهمن درتهران برگزارمي شود .