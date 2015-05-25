برخورد با موتورسواران متخلف در کرمانشاه/ ۸۰ موتور سیکلت توقیف شد

سرهنگ اکبر ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد جدی پلیس با موتورسواران متخلف در شهرستان کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار داشت: در این راستا طرحی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرمانشاه در دست اقدام است که طی آن موتور سیکلت های متخلف توقیف می شوند.

ویسی گفت: تا کنون و در راستای اجرای این طرح ۸۱ موتور سیکلت توقیف شده که از این تعداد ۲۰ موتور سوار اقدام به مخدوش کردن پلاک موتور سیکلت خود کرده بودند.

رئیس پلیس راهور شهرستان کرمانشاه، مخدوش کردن پلاک را تخلفی شایع در بین موتور سواران عنوان کرد.

ویسی خاطر نشان کرد: موتور سیکلت های متخلف علاوه بر جریمه برای مدتی معین در پارکینگ توقیف خواهند شد.