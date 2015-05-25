توسعه متوازن فرهنگی در قزوين نیازمند تقسيم بندی شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صلح جو ظهر دوشنبه در جلسه كمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین اظهارداشت: مقام معظم رهبری فرهنگ را مجموعه ای از آداب و رسوم و اعتقادات انسانها در زندگی می دانند و در همین راستا آن را به شمشیر دو لبه تشبیه می كنند، به طوری كه اگر محتوای درست یا غلط بدان داده شود به همان شكل نتیجه خواهیم گرفت.

وی با تأکید بر اینکه اگر می خواهیم در تمامی شئونات و حوزه ها به پیشرفت دست پیدا کنیم باید در حوزه فرهنگ به شکل زیرساختی عمل کنیم، ادامه داد: كار فرهنگی زمانی در جامعه اثرگذار است كه با نیت خالصانه و برای رضایت خدواند انجام شود و در این صورت بیداری و آگاهی در جامعه به واسطه اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به وجود می آید.

با ایجاد سرای محله از ظرفیت محلات استفاده می كنیم

به گفته این عضو شورا پیگیری امور برای دست یافتن به توسعه متوازن فرهنگی در قزوین با تقسیم بندی شهر به محلات میسر می شود و این اقدام موجب برون سپاری وظایف شهرداری به محلات خواهد شد تا از توان و پتانسیل آنان برای پیگیری امور شهری بهره ببریم.

صلح جو با گریز به تجربه شهرهایی كه در بخش محله محوری و تقسیم بندی شهر به محلات به نتایج مطلوبی رسیدند، اظهارداشت: در این سیستم با ایجاد سرای محله در محلات مختلف می توانیم نخبگان، جوانان، روحانیان، بسیج و هیأت امنای محله و پیشكسوتان را در اجرای برنامه های مختلف مشاركت داده و برای پیشبرد امور در حوزه های مختلف فرهنگ شهروندی كارهای شاخصی انجام دهیم.

ریاست كمیسیون فرهنگی با تأكید بر اینكه مشاركت مردم در مدیریت محله از بسیاری هزینه ها می كاهد، ادامه داد: هم اكنون شهرداری برای تحقق بسیاری از كارها همچون ریسه بندی و تزئین معابر در مناسبت های مختلف باید با شركتهای پیمانكاری مشاركت داشته باشیم كه اگر این امكانات در اختیار محلات قرار بگیرد خود آنها جهادگرانه با شورا و شهرداری همكاری خواهند كرد.

وی یكی دیگر از مهمترین نتایج طرح محله محوری را پرداختن شهرداری به مسائل كلان شهری و تحقق كارهای خرد در محلات عنوان كرد و ادامه داد: دسته بندی شهر به محله در معاونت شهرسازی و دیگر دستگاه های مربوطه در سال جاری مطرح و در دستور كار قرار خواهد گرفت و یكی از برنامه های مهم امسال خواهد بود.

رایزنی و تعامل با دستگاه های فرهنگی ادامه دارد

صلح جو در بخش بعدی سخنان خود به سیاست گذاری های مهم شورای اسلامی شهر در حوزه فرهنگی اشاره كرد و گفت: با هدف توسعه تعاملات فرهنگی، هم افزایی، گسترش فضای خدمات رسانی به مردم و جذب مخاطب با دستگاهها و سازمانهای مختلف فرهنگی وارد تبادل نظر شدیم و رایزنی خوبی با استانداری، دادگستری، معاونت اجتماعی ناجا، اداره كل كتابخانه های استان و آموزش و پرورش به عمل آوردیم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های مختلفی كه در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین انجام شده، ادامه داد: برگزاری كارگاههای آموزشی، همایشها و جلسات مختلف در مورد موضوعات مختلفی همچون تحكیم بنیان خانواده، آموزش زوجین در قبل از ازدواج، كلاسهای مختلف هنری، علمی، درسی، ورزشی و تفریحی برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه بانوان، نوجوانان وجوانان برگزار كرده است.

طرح محله ما رویكردی مهم در راستای تقویت محله محوری است

این عضو شورا به طرح محله ما كه چند سالی است با هدف تقویت رویكرد محله محوری در قزوین شروع به كار شده، خاطرنشان كرد: با تشكیل اتاق فكر تخصصی راه را برای گسترش این طرح در محلات و استفاده بیشتر از توان شهروندان باز كردیم تا در سال جاری این طرح با قوت بیشتری ادامه یابد.

وی با تأكید بر اینكه شورای شهر بر افزایش و رونق برنامه های فرهنگی در سال جاری تأكید دارد، افزود: افزایش بودجه سازمان فرهنگی ورزشی به ۱۲ میلیارد تومان در سال جاری، نشان از اهتمام شورا به افزایش برنامه های فرهنگی دارد تا تحول در تبلیغات و فضاسازی های شهری با هدف پرداختن به مباحث اخلاقی، دینی و تربیتی در دستور كار قرار بگیرد.

صلح جو با تأكید بر اینكه شهر قزوین باید سیما و منظر اسلامی داشته باشد و بنابر تأكیدات مقام معظم رهبری سبك زندگی اسلامی و ایرانی در كشورمان باید رونق بیشتری پیدا كند، ادامه داد: اگر به موضوعات فرهنگی به صورت كامل و مبسوط پرداخته شود، به شاخصه های شهر اسلامی بیش از گذشته دست پیدا كرده ایم و آن زمانی است كه در تعیین الگوی مصرف، اقتصاد مقاومتی، تحكیم بنیان خانواده، عفاف و حجاب، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بسیاری دیگر از امور به موفقیت دست یافته و در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان به توفیقات روز افزونی دست یافتیم.

وی هدفگذاری برای انجام موضوعات مختلف فرهنگی را از دیگر تأكیدات شورای شهر برشمردو اضافه كرد: پیگیری نظارت بر اجرای بودجه فرهنگی و هدف گذاری برای دست یابی به چارچوب نظارتی درست بر بودجه فرهنگی، از برنامه های مهم سال ۹۴ بوده و قصد داریم تا عملیاتی نمودن پروژه های فرهنگی، آنها را ادامه دهیم.

مردم پیگیر موضوعات فرهنگی هستند

فاطمه اشدری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت بالای برنامه های فرهنگی در جامعه و توجهی كه مردم به این حوزه نشان می دهند، ادامه داد: اگر روند اجرای برنامه های فرهنگی در شهر با مشكل مواجه شود، صدای اعتراض مردم برای شنیدن علل این اتفاق بلند خواهد شد.

وی با تأكید بر اینكه مدیران شهری باید به موضوعات و مسائل مورد نظر مردم توجه كنند و بر این اساس برنامه ریزی نمایند، ادامه داد: رصد مستمر و هدفمند برنامه های فرهنگی در شهرداری توسط شورا و نیز تعیین نقشه راه برای انجام این برنامه ها از ضروریات است كه باید در طول سال ادامه داشته باشد.

این عضو شورا بر تحقق كامل بودجه سازمان فرهنگی اهتمام ورزیدو تأكیدكرد: به شهرداری اجازه داده نمی شود تا ردیف بودجه فرهنگی حذف و یا جایگزین ردیف های دیگری همچون عمرانی شود، این اقدام در راستای تحقق برنامه ها و سیاستهای كلان فرهنگی شورا محسوب می شود.

وی بر انجام برنامه های مهم فرهنگی، ورزشی و خدماتی ویژه معلولان، جانبازان و اقشار آسیب پذیر جامعه تأكید كردو گفت: اختصاص ردیف بودجه خاص فرهنگی برای روستاهای الحاقی به شهر قزوین به منظور برنامه ریزی برای انجام پروژه های فرهنگی و تفریحی از ضروریات است.

سبک زندگی اسلامی و ایرانی و ارتقاء فرهنگ شهروندی در دستور كار قرار گیرد

وی بر ترویج سبك زندگی اسلامی و ایرانی و تحقق بیش از پیش برنامه ها و پروژه های فرهنگ شهروندی در سازمان فرهنگی تأكید كرد و ادامه داد: با استفاده از توان اساتید و متخصصان مختلف در این حوزه، می توان نقش مهمی در تحولات فرهنگی جامعه به وجود آورد.

اشدری یادآورشد: باید برنامه ها طوری تدوین شوند كه خانواده ها و اقشار مختلف و به ویژه نوجوانان و جوانان با این برنامه ها برخوردار شوند و از سوی دیگر با تدوین برنامه های خلاقانه، متنوع و شاد در راستای شادی و نشاط مردم قزوین بیش از گذشته كار كرد.

وی همچنین از ساختار مدیریتی و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و ورزشی در سازمان فرهنگی تعریف كرد و خواستار ارتقای روز افزون این روند با هدف دستیابی به اهداف و چشم اندازهای والای برنامه ای شد.

برای موضوعات و برنامه های فرهنگی می توان نسخه های زود بازده پیچید

حكمت اله داودی رئیس كمیسیون ترافیك شورا نیز با بیان اینكه اهداف و چشم اندازهای فرهنگی در هر جامعه ای بسیار مهم و اساسی است، ادامه داد: سازمان فرهنگی ورزشی می تواند توجه به موضوعات مهم فرهنگی که زودبازده هستند را در دستور کار خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: در حوزه فرهنگ ترافیکی آموزشها و فرهنگ سازی هایی که می تواند در دستور کار قرار بگیرد بسیار سازنده خواهند بود، چراكه شهروندان هر روز با آنها مواجه اند و به صورت كاربردی می توانند آنها را به كار بندند.

این عضو شورا همکاری با سازمانهای مختلفی که برنامه ها و شرح وظایف آنان در راستای وظایف سازمان فرهنگی می باشد را نیز بسیار مهم و اساسی دانست و بر شكل گیری و تقویت این رویه تأكیدكرد.

نظارت مستمر بر بودجه و برنامه های فرهنگی در سال جاری افزایش یابد

حسین غیاثوند بر اجرای مستمر این جلسات مشترک تأکید کرد و ضمن اینکه سازمان فرهنگی را از سازمانهای فعال شهرداری می دانست، امر نظارت مستمر بر اجرای بودجه فرهنگی و برنامه های اجرایی در این بخش را در سال جاری بسیار مهم ارزیابی کردو گفت: قبل از تصویب بودجه سال ۹۵ بهتر است سیاستهای کلی بودجه به صورت جامع و کامل از سوی شورا به شهرداری ابلاغ شود.

عضو كمیسیون فرهنگی شورا تأكید كرد: این شیوه كمك می كند تا در مباحث مربوطه در سطح كلان و خرد هدف گذاری کنیم و در طول سال بر اساس آنها حرکت نماییم.



ریاست كمیسیون شهرسازی شورا همچنین با اشاره به اهتمام و سیاست گذاری شورای اسلامی شهر قزوین در دست یابی به شهر اسلامی یادآورشد: در این بخش قصد داریم از ظرفیت سازمان فرهنگی ورزشی بر اساس رسالتهای ذاتی كه دارد، استفاده كنیم.

وی در پایان تأكیدكرد: هر محله ماهانه برگزاری مراسم یادوراه شهداء را در دستور کار خود قرار دهدو این مهم به پیگیری مستمر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین احتیاج دارد.



با امكانات موجود می توان در راستای اعتلای برنامه های فرهنگی گام برداشت

فرج اله فصیحی رامندی رئیس كمیسیون خدمات شهری شورا نیز با اشاره به بودجه ۱۲ میلیارد تومانی سازمان فرهنگی ورزشی و اینكه كمتر از سه درصد از كل بودجه شهرداری قزوین را شامل می شود، گفت: افزایش بودجه فرهنگی شهرداری از مهمترین برنامه های شورای اسلامی شهر قزوین محسوب می شود، ولی باید بدین موضوع نیز توجه داشت كه این رقم در مقایسه با بودجه برخی دیگر از نهادهای فرهنگی بیشتر بوده و می توان در راستای استفاده منطقی آن تلاش كرد.

این عضو شورا با تأكید بر اینكه شورا نسبت به افزایش بودجه سازمان فرهنگی اهتمام خاص دارد، اضافه كرد: در این راستا تقویت محلات با رویكرد محله محوری با هدف كاهش تصدی گری شهرداری در اداره شهر و واگذاری امور به نخبگان محلی از دیگر ملزوماتی است كه می توان بدان تكیه كرد.

وی همچنین بر اجرای برنامه ها و پروژه های مهم فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه كودكان و نوجوانان تأكیدكردو ادامه داد: خروجی برنامه ها بسیار مهم است و با توجه به رقم بودجه فعلی، کارهای بسیاری می تواند از سوی سازمان فرهنگی در شهر رخ دهد.

تقسیم بندی شهر به محله، برنامه های فرهنگی را گسترده تر می كند

سعید وزیری نژاد نیز در این جلسه با اشاره به نامگذاری امسال به نام همدلی و مهربانی اظهارداشت: با بهره مندی از این شعار که نقشه راه برای توسعه تعامل سازنده و مطلوب مجموعه شورا با دستگاه فرهنگی شهرداری است، می توان قدمهای بلندتری برداشت.

وی با اشاره به تدوین سیاست پنج ساله سازمان فرهنگی و ارائه آن به شورا اظهارکرد: در این سند چشم انداز که سال پایانی آنرا می گذراند، در کنار توجه به مباحث عمرانی و خدماتی، توجه به حوزه فرهنگی و به ویژه فرهنگ شهروندی یکی از مهمترین کارهای زیرساختی بوده که می تواند با توجه بیشتری در برنامه های شهرداری ادامه پیدا کند.

این مسئول با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و تمدنی شهر قزوین و اجرای برنامه های مهمی که تاکنون در سطح شهری، ملی و حتی بین المللی، همچون جشنواره بازی و اسباب بازی كودكان دیروز و امروز، اظهارداشت: با تقسیم بندی شهر به محله می توان بیشتر از گذشته در شهر با استفاده از توان شهروندان و محلات به اجرای متنوع برنامه های شهری اقدام کند.

وی در پایان با اعلام اینکه در قزوین حدود هفت هزار مترمربع فضای فرهنگی، ورزشی و تفریحی کمبود داریم، گفت: با در دستور کار قرار دادن توسعه فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی می توان مناطق محروم و به ویژه منطقه سه شهری که فاقد چنین مراکز هستند را پوشش داد.

در ادامه جلسه معاونین و مدیران سازمان فرهنگی ورزشی ضمن بیان پیشنهادات خود گزارشی از برنامه های انجام شده، در دست اقدام، سیاستها و پروژه های آتی سازمان متبوع خود را ارائه دادند.

یكی از نتایج مهم به دست آمده در این جلسه، تقسیم سازماندهی و برنامه ریزی شده شهر از ناحیه به محله بود تا بتوان برنامه های جامع شهری را به ویژه در حوزه فرهنگ شهروندی تدوین كرد.