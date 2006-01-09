مومنان به خداوند هرگز تنها نمي مانند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پنج نوزاد دختر و پنج نوزاد پسر ايتاليايي طي مراسمي در نمازخانه سيستين به پيروي از سنت ژان پل دوم توسط پاپ غسل تعميد داده شدند.

پاپ طي اين مراسم اظهار داشت، هيچ كس نمي داند برسر سياره زمين يا قاره اروپا چه رخ خواهد داد؛ اما همه مومنان اطمينان دارند افرادي كه به خداوند نزديك هستند هرگز تنها نمي مانند.

پاپ بنديكت كه موعظه آماده شده خود را رها كرد و به مقايسه روم باستان با جامعه قرن بيست و يكم پرداخت و از مردم خواست بار ديگر ايمان خود را بازيابند.

پاپ در نمازخانه سيستين درست درجايي كه ماه آوريل گذشته به عنوان پاپ انتخاب شد گفت : ما بايد در چنين زماني، از فرهنگ مرگ كه عليه دين عمل كرده و درراستاي از بين بردن شادي مومنان گام برمي دارد و خود را به عنوان لذت كامل بدون حس مسئوليت پذيري نشان مي دهد برحذر باشيم.

بنديكت مقصود دقيق خود را از عبارت فرهنگ مرگ مشخص نكرد، اما اين عبارت توسط ژان پل دوم براي توصيف سقط جنين و كنترل باروري به روش مصنوعي مورد استفاده قرار مي گرفت.

اين اولين باري بود كه بنديكت شازندهم موعظه آماده شده خود را كه براي رسانه ها ارسال شده بود ناديده گرفت. موضوع اصلي صحبت رهبركاتوليكهاي جهان بر اهميت تعميد در دين مسيحيت متمركز بود كه نشانده ورود نوزاد به جامعه مسيحي است.

ژان پل دوم از سال 2003 به دليل مشكلات ناشي از بيماري از انجام مراسم سنتي غسل تعميد كودكان كه هرساله در روز 8 ژانويه برگزار مي شود بازماند.

مسيحيان جهان اين روز را به يادبود غسل تعميد حضرت عيسي توسط يحيي در رودخانه اردن جشن مي گيرند.