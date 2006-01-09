ادريان برودي در تلاش براي تصاحب نقش دلقك

آدريان برودي در نمايي ازفيلم پيانيست

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين هنرپيشه كه تنديس اسكاربهترين هنرپيشه مرد درنقش محوري را به پاس نقش آفريني درفيلم " پيانيست " ازآن خود كرد، دراين مورد گفت :" من فيلم بتمن آغاز مي شود را دوست دارم و اميدوارم كه درفيلم جديد از مجموعه آثار بتمن بتوانم نقش دلقك را بازي كنم."

اين هنرپيشه براي بدست آوردن نقش مذكوربايد با رقبايي چون لاچي هولمن و پل بتاني به رقابت بپردازد.

"برودي" با اشاره به اينكه همواره يكي ازدلمشغولي هايش ايفاي نقش دلقك بوده، گفت :" تصورمي كنم كه دراين فيلم شخصيت دلقك با تغييروتحولات بسياري مواجه ونفرت انگيزترخواهد بود."

"آدريان برودي" كه تا به حال فيلم هاي تحسين برانگيز " گل هاي هريسون " و" دهكده " را دركارنامه هنريش ثبت كرده است، درحال حاضر با فيلم " كينگ كنگ " به كارگرداني پيتر جكسون درعرصه رقابتها حضوردارد.