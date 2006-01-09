تلاش پزشكان براي به هوش آوردن شارون

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ياعيل بوسيم - ليوي سخنگوي بيمارستان هداسا افزود: تمام اقدامها پس از رايزني هاي پزشكان معالج شارون انجام خواهد شد .

ولي اوي كوهين جراح اعصاب بيمارستان سوروكور در بئر السبع واقع در جنوب سرزمين هاي اشغالي نيزدرگفتگو با روزنامه اسرائيلي هاآرتص اظهارداشت : 80 درصد بيماران سكته مغزي پس از يك ماه مي ميرند.

وي افزود : وضعيت شارون نسبت به قبل هيچ تغيير محسوسي نكرده است و همچنان حال وي با وجود وضعيت پايدارش وخيم است .

پزشكان معالج شارون روز گذشته اعلام كردند كه تلاش مي كنند تا صبح روز دوشنبه شارون را از بيهوشي نجات دهند؛ نخست وزير 77 ساله رژيم صهيونيستي از چهارشنبه شب گذشته پس از سكته مغزي به كما رفت و پزشكان مرگ باليني وي را تاييد كردند.

روزنامه اسرائيلي "يديعوت آهارونوت" صبح امروز اعلام كرد : تمام اسرائيلي ها درنگراني به سر مي برند.

يك پزشك مسئول بيمارستان هداسا كه خواست نامش فاش نشود به خبرگزاري فرانسه گفت : به احتمال قوي آريل شارون

نمي تواند به سركار خود برگردد.

وي افزود: خطر اينكه شارون فلج شود و يا مشكلات ديگري برايش پيش بيايد، وجود دارد كه اين عوامل مي تواند مانع از ادامه فعاليت وي به عنوان يك نخست وزير شود.

پروفسور جوزيه كوهين يكي ازجراحان اعصاب و پزشك معالج شارون به شبكه دو تلويزيون اسرائيل گفته فرصت باقي ماندن شارون در قيد حيات زياد است، اما به قوه تفكرو تصميم گيري اش آسيب ديده است.

متخصصان بر اين باورند كه شارون قادر است صحبت كند و آنچه را كه در اطرافش مي گذرد، درك كند.