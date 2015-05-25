رشد پهلوگیری لاینرهای بین المللی در سواحل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی پیش از ظهر دوشنبه در بیست و سومین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور در محمودآباد با اشاره به اینکه بخش عمده از اقتصاد دریا کشتی های فیلدری است گفت: با رفع تحریم ها، بازی جدیدی در حوزه دریا رقم می خورد و در این چنده ماه هشت لاینر بین المللی مستقیما در بنادر جنوب کشور پهلوگیری می کنند.

آخوندی گفت: افزایش قدرت رقابت پذیری ملی مهمترین اولویت در شرایط پس از لغو تحریمها باید باشد و بنادر، خطوط کشتیرانی، تجار باید با بخش جهانی رقابت کنند.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: همچنین در حوزه دریا و فضا بعد از تحریم مجبوریم که با اتکای به قدرت رقابتی عمل کنیم.

وی گفت: کیفیت زندگی در بنادر ایران نیز مسئله بسیاری مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و اکنون میزان جمعیت ساکن در سواحل جنوبی ۴.۸ نفر در هر کیلومتر مربع است که بسیار اندک به شمار می رود.

وی گفت: کیفیت زندگی در بندر و پس کرانه بسیار مهم است و همچنین مسئولیت ارگانهایی دریایی در این زمینه بسیار مهم بوده که باید مدنظر قرار گیرد.

آخوندی تصریح کرد: تقاضای گسترده برای دریا و وضعیت آشفته ساحل در شمال، ساختمان سازی و کیفیت نامناسب زندگی از جمله مشکلات در حوزه سواحل شمال است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر یکپارچگی ساحلی بیان داشت: پیوستگی و یکپارچی اصلی ترین موضوعی است که باید مدنظر قرار گیرد.

آخوندی با بیان اینکه اگر تحریمهای لغو شود، چه باید کنیم افزود: حوزه دریا جزو حوزه هایی است که در بستر تعامل بین المللی کار می کنیم و نمی توانیم در این حوزه قواعد بازی را به مسئله ملی تقلیل دهیم زیرا قاعده بازی جهانی است.

وی با بیان اینکه در بحث دریا در یک داد و ستد بین المللی کار می کنیم، گفت: ما به همه پیمان های منعقد شده پایدار هستیم و نمی توانیم از جهت قانونی و تعالیم دینی، به مقرراتی که به آن پیوستیم عمل نکنیم.

وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: ما وفادار به مقررات بین المللی هستیم و باید در عمل به این موضوع پایبند باشیم.

وی گفت: همچنین باید نشان دهیم که ما هم قاعده بازی را بلدیم، هم خوب به آن وفاداریم و به بهترین نحو از آن برای منافع ملی استفاده می کنیم.

افزایش قدرت رقابت پذیری ایران

وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: افزایش قدرت رقابت پذیری ایران در منطقه بزرگترین استراتژی است که باید مد نظر قرار گیرد و باید قدرت رقابتی بنادر ایران در جهان را افزایش دهیم.

آخوندی گفت: اگر از چنبره تحریم درآییم آن وقت رقابت می تواند مسئله ما را حل کند و اثر رقابت نیز بین المللی است و جنبه ملی ندارد.

وی درباره مزیتهای نسبتی سواحل ایران و موقعیت ژئوپلتیک ایران گفت: اگر ما به مزیتهای نسبی غره شویم و از مزیتهای رقابتی غافل شویم، همان بلای وابستگی به نفت دوباره تکرار می شود.

آخوندی، با بیان اینکه ذات وابسته به اقتصاد نفتی فزاینده است گفت: بیرون آمدن از این وضعیت بسیار سخت است و بزرگترین مشکل طرح خام و ناپسند توزیع یارانه ها در کشور، بدآموزی این طرح است.

وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: اقتصاد ایران دچار بحران های اساسی بر اثر بی تدبیریها شده است که باید راهکار اساسی اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه در حوزه دریا چقدر باید به قدرت رقابتی متکی باشیم گفت: بسیاری از کشورها یک دهم مزیت نسبی ما را ندارند ولی درآمد سرانه شان از ما به دلیل اتکا به مزیت قدرت رقابتی بیشتر است.

آخوندی تاکید کرد: نباید به وضعیت موجود غره شویم گفت: باید در جهت ایمنی، حمل، بنادر و رقابت تلاش بیشتری کنیم و مزیتهای نسبی را به مزیتهای رقابتی تبدیل کنیم.

وی تصریح کرد: سیستم های انبارداری و انواع خدمات باید در حوزه رقابت مدنظر قرار گیرد و امیدواریم به شرایط مطلوب برسیم.