ايران دهمين مازاد بالاي تجاري را در ميان كشورهاي در حال توسعه دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از اكونوميست، مازاد تراز تجاري ايران در پايان سال 2005 به 12.9 ميليارد دلار رسيد، كه رشدي 5.1 ميليارد دلاري نسبت به تراز تجاري سال 2004 نشان مي داد.

بر اساس اين گزارش، اكونوميست پيش بيني مي كند تراز تجاري ايران در سال جديد ميلادي به 8.5 ميليارد دلار و در سال 2007 به 2.6 ميليارد دلار كاهش پيدا كند.

بر پايه همين گزارش، ايران در سال 2005 از لحاظ تراز بالاي تجاري در ميان كشورهاي در حال توسعه جهان پس از كشورهاي روسيه، چين، عربستان، برزيل، ونزوئلا، اندونزي، مالزي، كره جنوبي و سنگاپور در رتبه دهم قرار گرفته است.

بنابر اعلام اكونوميست، تراز تجاري كشور روسيه در پايان سال 2005 به 119.6 ميليارد دلار رسيد و اين كشور را در رتبه نخست بالاترين ترازهاي تجاري كشورهاي درحال توسعه جهان قرار داد.

بر پايه همين گزارش، پس از روسيه، كشورهاي چين با مازاد تراز تجاري 102 ميليارد دلار،عربستان سعودي با 84.6، برزيل با 44.8، ونزوئلا با 28.2، اندونزي با 26.2، مالزي با 25.6، كره جنوبي با 23.5، سنگاپور با 17.3، و ايران با 12.9 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.

اين گزارش همچنين حاكي است، در سال 2005 كشور تركيه با منفي ترين تراز تجاري در سطح كشورهاي درحال توسعه جهان مواجه بود و اين كشور سال 2005 را با كسري تجاري 43.2 ميليارد دلاري به پايان برد.

پس از تركيه نيز منفي ترين تراز تجاري به ترتيب به كشورهاي هند با كسري تجاري 37 ميليارد دلار، مصر با 10.4، هنگ كنگ با 9.4، پاكستان با 8.9، مكزيك با 8.6، تايلند با 8، و اسرائيل با 7.8 ميليارد دلارتعلق دارد.