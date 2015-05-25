مکانی: پرسپولیس با جان و دل از نتیجه بازی رفت دفاع می کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از عربستان، سوشا مکانی درباره دیدار برگشت تیم فوتبال پرسپولیس با الهلال عربستان که فردا سه شنبه برگزار می‌شود، اظهار کرد: همه می‌‌دانند که این مسابقه چقدر مهم است. بدون شک این مهمترین بازی چند سال اخیر پرسپولیس است که با پیروزی در آن یا گرفتن نتیجه مناسب می توانیم همه نگاه ها را در آسیا به خود جلب کنیم.

وی افزود: مطمئنم در بازی فردا نتیجه ای رقم می خورد که به نفع پرسپولیس باشد و با نتیجه بازی بتوانیم به دور بعد صعود کنیم.

مکانی با بیان اینکه خیلی از تیم‌ها با هزینه های کلان از مرحله گروهی هم بالا نیامدند، گفت: با این حال ما توانستیم به مرحله یک هشتم برسیم و این کار را با یکسری جوان بی ادعا و کادر فنی مجرب انجام دادیم. ما می توانیم با صعود به مرحله یک چهارم، این نتیجه را در تاریخ ثبت کنیم.

دروازه بان پرسپولیس تاکید کرد: خیلی ها از پرسپولیس به عنوان ضعیف ترین پرسپولیس تاریخ یاد می کردند. ولی ما می توانیم با صعود به جمع هشت تیم برتر، حقانیت بازیکنان و کم لطفی که در حق آنها شده بود را جبران کنیم.

وی درباره اینکه بعد از بازی رفت تصور می کرد از دیدار برگشت محروم شده است، خاطرنشان کرد: خودم فکر می کردم محروم هستم ولی ته دلم می دانستم که بخشیده می شوم چون سال گذشته در تیم فولاد بعضی از بازیکنان همین شرایط را داشتند.

مکانی درباره پیش بینی اش از بازی هم خاطرنشان کرد: دلم روشن است که می توانیم به مرحله بعد صعود کنیم. نمی دانم چه اتفاقی قرار است رخ بدهد و چه چیزی انتظار ما را می کشد ولی هوداران مطمئن باشند که بازیکنان با جان و دل از نتیجه بازی رفت دفاع خواهند کرد.

دروازه بان پرسپولیس در پایان گفت: کارشکنی عربستانی ها مهم نیست. الهلال چه در زمین تیم بارسلونا باشد و چه خارج از زمین حاشیه سازی کند، هیچ چیز نمی تواند جلوی انگیزه و تلاش بازیکنان پرسپولیس را بگیرد.