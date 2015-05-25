تهران میزبان جشنواره فرهنگی کشورهای اسکاندیناوی

به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد هریک در این نمایشگاه دارای غرفه مجزا خواهند بود که در آنها آثار هنری، تصاویر و نقاشی‌های مربوط به حوزه اسکاندیناوی به نمایش درمی‌آید.

این رویداد فرهنگی تلاش دارد مردم کشورمان را با هنر و فرهنگ «کشورهای حوزه نوردیک» آشنا سازد. کشورهایی که از جمله شرکای کلیدی ایران در عرصه صنعت، انرژی و فناوری بوده و برخی از شرکتهای بنام و شناخته شده آنها سالهاست علی‌رغم تحریمها در ایران فعال هستند.

این جشنواره با همکاری جامعه هنرمندان ایران و پشتیبانی مالی برخی از همین شرکتهای مشهور حوزه اسکاندیناوی، از هفدهم تا بیست و ششم خرداد ماه در محل خانه هنرمندان ایران در خیابان طالقانی برگزار می شود.

در حالی که ایران و کشورهای گروه ۱+۵ سرگرم مذاکره برای دستیابی به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای تهران هستند و در شرایطی که به گفته رئیس جمهوری کشورمان «در صحنه بین‌المللی، سرداران مذاکرات و دیپلماسی» در حال غرور آفرینی برای ملت هستند، با سست شدن تحریمهای اقتصادی ضد ایرانی، در حوزه فرهنگ هم بازار تعاملات فرهنگی اروپا با تهران روز به روز گرم‌تر می‌شود.