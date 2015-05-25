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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

تهران میزبان جشنواره فرهنگی کشورهای اسکاندیناوی

تهران میزبان جشنواره فرهنگی کشورهای اسکاندیناوی

نمایندگی‌های چهار کشور شمال اروپا قرار است مشترکاً یک جشنواره فرهنگی با موضوع هنر و فرهنگ حوزه اسکاندیناوی در تهران برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد هریک در این نمایشگاه دارای غرفه مجزا خواهند بود که در آنها آثار هنری، تصاویر و نقاشی‌های مربوط به حوزه اسکاندیناوی به نمایش درمی‌آید.

این رویداد فرهنگی تلاش دارد مردم کشورمان را با هنر و فرهنگ «کشورهای حوزه نوردیک» آشنا سازد. کشورهایی که از جمله شرکای کلیدی ایران در عرصه صنعت، انرژی و فناوری بوده و برخی از شرکتهای بنام و شناخته شده آنها سالهاست علی‌رغم تحریمها در ایران فعال هستند.

این جشنواره با همکاری جامعه هنرمندان ایران و پشتیبانی مالی برخی از همین شرکتهای مشهور حوزه اسکاندیناوی، از هفدهم تا بیست و ششم خرداد ماه در محل خانه هنرمندان ایران در خیابان طالقانی برگزار می شود.

در حالی که ایران و کشورهای گروه ۱+۵ سرگرم مذاکره برای دستیابی به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای تهران هستند و در شرایطی که به گفته رئیس جمهوری کشورمان «در صحنه بین‌المللی، سرداران مذاکرات و دیپلماسی» در حال غرور آفرینی برای ملت هستند، با سست شدن تحریمهای اقتصادی ضد ایرانی، در حوزه فرهنگ هم بازار تعاملات فرهنگی اروپا با تهران روز به روز گرم‌تر می‌شود.

کد مطلب 2759996

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