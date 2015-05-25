اجرای ۵۰ برنامه طی هفته جوان در همدان

اسداله ربانی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای نخستین بار سعی شده شهید محمود شهبازی که با ۲۴ سال سن از سرداران گمنام هشت سال دفاع مقدس است و افتخارات بسیاری از دانشگاه علم و صنعت تا جبهه های جنوب و غرب داشته و کمتر مورد توجه قرار گفته به عنوان شهید شاخص و الگو در هفته جوان معرفی شود تا الگوی خوبی برای جوانان باشد.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان افزود: تشکیل ستاد ساماندهی در استان و همه شهرستانها با موضوع هفته جوان، اجرای ۲۲ مراسم جشن جوان در هفت نقطه مختلف شهر، برگزاری هشت همایش جشن جوان در همه شهرستانهای استان و تقدیر از ۹۰ جوان نمونه شهرستانها، جشنواره جوان برتر و تقدیر از ۱۲ جوان نمونه استان و همایش جوانان کار آفرین با تاکید بر کسب و کار در فضای مجازی از جمله مهمترین برنامه ها است.

وی بیان داشت: همچنین تهیه بانک اطلاعاتی نخبگان جوان فضای مجازی، مراسم تجدید بیعت جوانان با آرمانهای شهدا در باغ بهشت، فراخوان مسابقه ایده های برترجوانان، مسابقه کتابخوانی، مراسم جشن روز جوان در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان، دیدار جوانان با مسئولین استان و شهرستان، طرح کردن مشکلات و مسائل جوانان در خطبه های نماز جمعه همه شهرستانها، تهیه ویژه نامه هفته جوان با موضوع رنگین کمان جوانی از دیگر برنامه های اجرایی در هفته جوان است.

ربانی مهر اضافه کرد: نمایشگاه و ایستگاه فرهنگی در سطح شهر، اجرای طرح جوان کارت، اجرای طرح کارت طلایی مشاوره با شرایط ویژه برای اولین بار، کاروان شادی در سطح شهر و نور افشانی، دیدار جوانان با خانواده شهدا و دیدار با خانواده جوانان موفق است.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان داشت: ۲۷ موسسه از سازمان های مردم نهـاد جوانان و آل طاها از موسسات فعال حوزه فرهنگی در اجرای برنامه های هفته جوان با این اداره کل همکاری دارند.

وی ابراز داشت: این برنامه ها از سوی اداره کل ورزش و جوانان و سمن ها برگزار می شود و بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی از سوی سایر دستگاهها در هفته جوان انجام می شود.