فعالیت ۶ درمانگاه هلال احمر در شهرهای زیارتی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی حیدری با اشاره به وجود ۶ امام معصوم (ع) در کشور عراق گفت: به غیر از مناسبت های مذهبی همچون تاسوعا، عاشورا، اربعین، ۳ شعبان و نیمه شعبان، تقریبا یک میلیون زائر ایرانی سالانه به عتبات عالیات سفر می‌کنند.

وی افزود: روزانه ۲۰ هزار ایرانی در عتبات عالیات به عنوان زائر در به سر می‌برند و برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران، جمعیت هلال احمر درمانگاه‌هایی در کربلا، نجف و کاظمین ایجاد کرده است.

معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر با تاکید بر اینکه شش درمانگاه هلال احمر واقع در نجف، کربلا و کاظمین در طول سال فعال است، اضافه کرد: از این تعداد ۲ درمانگاه به صورت ۲۴ ساعته و یک درمانگاه به صورت ۱۶ ساعته در کربلا، ۲ درمانگاه به صورت ۲۴ ساعته در نجف و یک درمانگاه به صورت ۲۴ ساعته در کاظمین با حضور ۵۰ پزشک و کادر پزشکی فعال است.

اعزام تیم های ویژه درمانی در مناسبت های مذهبی به عتبات عالیات

حیدری تاکید کرد: برای تاسوعا، عاشورا و اربعین و عزاداری های حضرت سیدالشهدا(ع) و همچنین پیاده روی های مرسوم در نیمه شعبان، تیم درمانی ویژه از ایران به عتبات اعزام می شود.

وی به اعزام تیم پزشکی ویژه هلال احمر برای مراسم نیمه شعبان در عتبات عالیات اشاره کرد و یادآور شد: در قالب این تیم پزشکی۴۶ نفر متشکل از پزشک متخصص قلب، داخلی، بیهوشی، طب اورژانس، پزشک عمومی و پرستار به کربلا و نجف اعزام می شوند تا در ۲ چادر مستقر شده و خدمات بهداشتی و درمانی را به افراد از تمامی ملت ها ارائه دهند.

معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر تصریح کرد: خدمات بهداشتی و درمانی که در نیمه شعبان به مردم ارائه می شود تنها مختص به زائران ایرانی نیست و به تمامی زائران کربلا و نجف این خدمات ارائه می شود.

وی بیان کرد: خدمات بهداشتی و درمانی هلال احمر به مناسبت نیمه شعبان از ۱۰ شعبان آغاز می شود و تا ۱۷ شعبان ادامه خواهد داشت تا در قالب آن خدمات خوبی به زائران ارائه شود.

حیدری درباره قدردانی تولیت حضرت امام حسین(ع) از جمعیت هلال احمر افزود: بارها تولیت حرم حضرت امام حسین(ع) از خدماتی که پزشکان جمعیت هلال احمر به زائران ارائه می دهند، تقدیر و تشکر کرده است.

وی در ادامه با اشاره به دارو و تجهیزات مورد نیاز برای مراسم نیمه شعبان در کربلا و نجف اظهار داشت: ۵ تن دارو و تجهیزات پزشکی به عتبات عالیات ارسال شده است.

تملک درمانگاه‎های هلال احمر در عتبات عالیات

معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر با بیان اینکه در حال حاضر ۶ درمانگاه متعلق به هلال احمر در عتبات عالیات فعال است، اذعان کرد: از این تعداد ۵ درمانگاه استیجاری و یک درمانگاه تملک شده است که در تلاشیم تا ۵ درمانگاه استیجاری نیز به تملک هلال احمر درآید.

وی درباره خریداری زمین برای ساخت درمانگاه در کربلای معلی نیز گفت: قطعه زمینی به مساحت ۳۵۰ مترمربع خریداری و پایه ریزی آن صورت گرفته است و طی ۱۸ ماه آینده در ۱۰ طبقه تکمیل و به عنوان نماد هلال احمر ایران در کربلا به بهره برداری خواهد رسید.

حیدری خاطرنشان کرد: موافقت اصولی برای ساخت دی کلینیک فوق تخصصی اخذ شده است تا پس از ساخت مورد بهره برداری قرارگیرد؛ البته این دی کلینیک به عنوان مرکز جراحی چشم و سایر جراحی های تخصصی در نجف اشرف فعالیت خواهد کرد.