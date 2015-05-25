تکمیل سالن ورزشی ناشنوایان البرز چشم انتظار وفای به عهد خیران

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:در اواخر سال گذشته با هدف تامین هزینه های ساخت اولین سالن ورزشی اختصاصی ورزشکاران ناشنوا مراسمی را برگزار کردیم و برخی مسئولان و دوستان با شرکت در آن قول هایی دادند که متاسفانه تاکنون عملی نشده است.

وی خاطرنشان کرد:برای نمونه در این مراسم استانداری البرز قول کمک ۷۰ میلیون تومانی را داد اما تاکنون علیرغم پیگیری های فراوان موفق به دریافت آن نشده ایم و همین موضوع مارا دچار مشکلات فراوانی در روند احداث کرده است.

ایزدبین با بیان اینکه این خلف وعده دوستان ما را در شرایط بدی قرار داده است، گفت:سالن به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و ما برای ادامه کار و پرداخت بخشی از بدهی خود به پیمانکار نیازمند تزریق پول هستیم اما دوستانی که قول کمک دادند به یاری مان نیامده اند و می ترسم اجرای این فضای ورزشی دچار تعطیلی و توقف شود.

رییس هیئت ورزش های ناشنوایان البرز اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری از این سالن ورزشی را یک میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:تاکنون ۲۰۰ میلیون برای ساخت این فضای ورزشی هزینه شده با این حال پیمانکار با مساعدت کار را بدون دریافت اعتبارلازم به نیمی از راه رسانده و امیدوارم مسئولان استان به خصوص استانداری هر چه زودتر به قول خود عمل کنند و تعهدشان را به این ورزشکاران و نگاه منتظر آنها اجرایی کنند.