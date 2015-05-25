پیش بینی سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار میلیارد دلاری در نفت و پترشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسن زمانی نیا پیش از ظهر دوشنیه در حاشیه افتتاحیه همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور در محمودآباد با اشاره به پیش بینی سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار میلیارد دلاری گفت: این رقم برای شرکتهای بزرگ، متوسط و دولتی جذاب خواهد بود.

زمانی نیا درباره وضع مذاکرات عنوان کرد: روی مسئله تحقیق و توسعه در لوزان توافق شد که ایران روی نسل های بعدی سانتریفیوژه ها تحقیق و توسعه انجام دهد.

وی با بیان اینکه احتمال توافق تا ۱۰ تیرماه وجود دارد گفت: به نظر می رسد حدود ماه آذر باید منتظر لغو تحریوهای مالی، بانکی و غیره باشیم.

وی به مقوله اقتصاد دریایی پس از تحریم اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد تجارت دنیا از طریق حمل و نقل دریایی انجام می شود و تا سال ۲۰۰۶ حدود ۸۹.۶ درصد حجم و ۷۰ درصد ارزش تجارت دنیا از طریق حمل و نقل دریایی بوده است.

زمانی نیا با عنوان اینکه صنایع دریایی و حمل نقل دریایی مهم است گفت: سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز از مهمترین برنامه هاست.

معاون امور بین الملل وزارت نفت به هدف تحریمها علیه کشور اشاره و تصریح کرد: مهمترین ضربه ای که آمریکا قصد داشت به اقتصاد ایران بزند، تحریم کشتیرانی بوده است

وی گفت: هدف تحریمهای بین المللی تضعیف اقتدار ایران از نظر سیاسی و اقتصادی و تحریم کشتیرانی بوده است.

معاون بین الملل وزارت نفت یادآور شد: سواحل در خلیج فارس و دریای عمان به اقتدار کشور کمک می کند و باید روی آن سرمایه گذاری شود.

وی تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی ایران را هدف تحریمها برشمرد و گفت: آمریکا ۳۶ سال به دنبال بهانه ای بود که ایران را به شورای امنیت بکشاند.

وی افزود: بعد از توافق ژنو و بیانیه لوزان، فضا قدری عوض شد و سیاست تعامل سازنده دولت موثر واقع شد.

زمانی نیا تصریح کرد: وجه امنیتی ساخته شده از ایران به تدریج رنگ و رو می بازند و و بیانیه لوزان وجه بازی را عوض کرده است.

وی با عنوان اینکه ساختار تحریم ها در حال متلاشی شدن است گفت: در صنعت نفت در چهار ماه اخیر با مسئولان عالی رتبه کشورهای مختلف ماند آلمان، ونزوئلا، چین و غیره ملاقات کردیم و اینکه آنان چگونه می توانند در صنعت نفت و پتروشیمی ما مشارکت کند، بررسی شد.

وی گفت: چنانچه تحریمها برداشته شود ایران مرکز ثقل پروژه های نفتی و گازی اروپا و جهان می شود و باید خود را برای این شرایط مهیا کرد.