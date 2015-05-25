استفاده از تمام ظرفیت ها برای توسعه بسکتبال البرز/انحصارگر نیستیم

حسن نیکخواه دبیر هیئت بسکتبال استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی افراد با ترغیب و فرافکنی یک نفر مدت هاست برای مجموعه بسکتبال البرز حاشیه سازی می کند و اینگونه القا کرده اند که هیئت بسکتبال البرز به دنبال باندبازی و انحصارگرایی است.

وی افزود: هیئت البرز طی دو سال اخیر و پس از برگزاری مجمع انتخاباتی از تمام تفکرات و طیف ها برای تشکیل ساختار هیئت استان دعوت به کار کرده است و هیچ گاه به دنبال محدود کردن دایره مدیریت خود و ایجاد حیات خلوت در این ورزش نبوده است و بازهم اعلام می کنم هرکدام از فعالان این ورزش طرح و ایده ای برای توسعه این ورزش دارد با جان و دل پذیرای آن هستیم و آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

برخی ها به دنبال لوث کردن دستاوردها هستند

نیکخواه رونق بسکتبال البرز در رده های پایه و سامان بخش لیگ های استانی و فعال سازی لیگ بزرگسالان پس از سه سال را از مهمترین اقدامات تیم جدید اجرایی بسکتبال البرز برشمرد و گفت: جای تاسف دارد که برخی از فعالان این ورزش با تهییج یک فرد این دستاوردها را نبینند و به دنبال لوث کردن زحمات دیگران باشند.

دبیر هیئت بسکتبال استان البرز با بیان اینکه این هیئت توانی مضاعف برای توسعه بسکتبال در بخش پایه گذاشته است، گفت: بازیکنان خوبی در این فرایند شناسایی و در مسیر آموزش قرار گرفته اند و باشگاه های استان نیز با رویکردی مناسب این سیاست را به خوبی دنبال می کنند.

وی با پیش بینی آینده ای درخشان برای بسکتبال البرز گفت: در صورتی که بتوانیم در بعد مالی و جذب حامیان مالی برای حضور در لیگ های کشور قدم های موثری برداریم می توانیم فضا و شرایط مناسب تری برای شکوفایی استعدادهای خود داشته باشیم.

مشکل مالی عامل اصلی غیبت در سوپرلیگ

نیکخواه تصریح کرد: غیبت البرز در سوپرلیگ کشور به دلیل مشکلات مالی است و اگر این مساله مرتفع شود ما هم بازیکن و مربی در سطح لیگ برتر داریم و هم فضای سخت افزاری برای میزبانی لیگ برتر در اختیارمان است.

وی در پایان از تداوم اجرای طرح بسکتبال پارکی در کرج خبرداد و خاطرنشان کرد: این برنامه چندسالی است در کرج و با همراهی شهرداری اجرا می شود و فعالیت خوبی در بوستانهای شهر شاهد هستیم با این حال معتقدم این برنامه در جهت توسعه همگانی بسکتبال به خصوص در میان بانوان موثر است و ما بایدبیشتر انرژی و توانمان را بر روی استعدادیابی و آموزش در سالن ها متمرکز کنیم.