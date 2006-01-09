آمريكا بايد فشار بر برنامه هسته اي ايران را كاهش دهد/فشارهاي واشنگتن به انسجام بيشتر ايراني ها منجر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه لس آنجلس تايمز در تحليلي درباره برنامه هاي هسته اي ايران نوشت: "تجربه ثابت كرده است زماني كه واشنگتن درباره برنامه هاي هسته اي به ايران فشار مي آورد، ايراني ها بيش از پيش احساسات ملي گرايي شان تحريك مي شود و بيشتر به برنامه هاي هسته اي مي پردازند و باز هم بيشتر ترس جامعه جهاني را بر مي انگيزند. "

تحليلگر اين روزنامه در ادامه آورده است: "بنا بر همين تجربيات، آمريكا بايد در مورد اين موضوع چهره اي آرام از خود نشان دهد و البته همراه با كنترل بين المللي منتظر بماند تا ايران خود به مديريت چرخه سوخت هسته اي بپردازد."

وي معتقد است: " دانه اي كه هم اكنون آمريكا در روابط خود با ايران كاشته است، هيچ نتيجه اي به غير از ايجاد تشنج بيشتر ميان دو كشور نخواهد داشت."

تحليلگر روزنامه لس آنجلس تايمز در بخش ديگري با ادعاي برخي اختلافات داخلي در ايران آورده است :" اگر واشنگتن ايراني ها را به حال خودشان بگذارد، آنان به اختلافشان مي پردازند و هرگونه پيشرفت در نزد آنها بعيد است."

اين روزنامه افزود:" اما اين در حالي است كه هرگونه فشار سبب مي شود مقامات داخلي ايران با يكديگر منسجم شوند و به پيشبرد برنامه هاي هسته اي خود بپردازند."