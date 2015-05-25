سالانه ۶۵ هزار سیگاری فوت می کنند/ فعالیت ۷۰ مرکز ترک دخانیات

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در نشست خبری هفته بدون دخانیات بابیان اینکه سالانه حدود ۶۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود، گفت: سالانه ۶۵ هزار نفر به علت استعمال دخانیات فوت می کنند، که ۵۰ درصد علت مرگ ها مربوط به استفاده از سیگار است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه از هر ۱۰ مرگ ناشی از بیماریهای ریوی، ۹ مرگ به دلیل استعمال دخانیات است، خاطرنشان کرد: از ۶ میلیون مرگ بر اثر استعمال دخانیات، ۶۰۰ هزار مرگ به دلیل دود دسته دوم دخانیات یا همان استنشاق تحمیلی دود سیگار فوت می کنند.

وی افزود: همچنین مصرف دخانیات خطر مرگ ناشی از سکته های قلبی و مغزی را ۲ تا ۴ برابر افزایش می دهد.

به گفته سیاری، ۹۰ درصد افرادی که اعتیاد به مواد دخانی دارند، از سن زیر ۱۸ سال شروع به استعمال دخانیات کرده اند.

معاون وزیر بهداشت در ادامه یکی از راهکارهای کاهش مصرف سیگار را افزایش قیمت دخانیات عنوان کرد و افزود: افزایش مالیات بر قیمت سیگار می تواند موجب کاهش استعمال آن شود که در سال گذشته علی رغم تلاش های صورت گرفته این امر عملی نشد.

وی افزود: چنانچه این طرح به عنوان قانون در کشور اجرا می شد، موجب می شد تا در سال ۹۴، ۲ هزار میلیارد تومان و در طی ۵ سال ۱۱ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت از این طریق افزوده شود.

سیاری ادامه داد: همچنین افرادی معتقد هستند که افزایش مالیات بر سیگار، موجب افزایش قاچاق سیگار و در نهایت دسترسی بهتر و آسان نوجوانان به سیگار می شود.

وی ضمن اشاره به وجود قانون هایی در کل کشور ها به منظور کنترل قاچاق کالا، افزود: در سال ۲۰۰۰ میلادی ۲۱ درصد سیگار در انگلستان قاچاق بود که با برنامه ریزی ها و سیاست های اتخاذ شده به منظور کنترل قاچاق سیگار در سال ۲۰۱۲ این عدد به ۹ درصد کاهش یافت.

سیاری با بیان اینکه هر چه در آمد کشورها پایین تر است میزان تجارت غیر قانونی در آنها بیشتر است، افزود: کشور ما در گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا قرار دارد.

وی با بیان اینکه در کشورهای با درآمد بالا میانگین تجارت غیر قانونی سیگار ۹.۸ درصد است، افزود: در کشورهای با درآمد متوسط میزان تجارت غیر قانونی ۱۱.۸ درصد و در کشورهای با درآمد پایین ۱۶.۸ است.

سیاری ۱۵ تا ۲۰ درصد سیگار مصرفی در کشور را قاچاق بیان کرد.

معاون وزیر بهداشت وجود بازار مناسب برای عرضه کالای غیر قانونی را از عوامل موفقیت تجارت های غیر قانونی بیان کرد و بر ضرورت حمایت های رسمی به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و سیگار تاکید کرد.

وی استفاده از تکنولوژی روز برای کنترل کالاها در بازار را یکی از راه های جلوگیری از قاچاق کالا و سیگار بیان کرد و گفت: لازم است روی بسته های سیگار از جهت محل تولید و عرضه، کنترل کیفیت و پرداخت مالیات علامت گذاری شود.

سیاری در ادامه بر اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم از خطرات ناشی از استعمال دخانیات تاکید کرد و گفت: لازم است در اماکن عمومی مصرف دخانیات منع شود که در این خصوص فرم هایی بابیان هشدارهای لازم در خصوص عدم مصرف دخانیات طراحی شده است.

وی همچنین، بر عدم تبلیغ مصرف مواد دخانی در فیلم ها تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از راهکار های کاهش استعمال دخانیات مراکز ترک مصرف دخانیات است که در این راستا حدود ۷۰ مرکز ترک دخانیات در کشور مشغول به کار هستند.

معاون وزیر بهداشت یکی از برنامه های لازم و ضروری در راستای کاهش استعمال دخانیات را مانیتورینگ و بررسی مصرف دخانیات در مدارس و افراد بالای ۱۵ سال بیان کرد.

سیاری در پایان، بر همکاری رسانه ها در جهت کاهش مصرف سیگار و اطلاع رسانی آنها به مردم در خصوص مضرات و خطرات مصرف دخانیات تاکید کرد و گفت: طبق کنوانسیون بین المللی، کشور ما همچون سایر کشورها باید تلاش کند تا سال ۲۰۲۵ میلادی ۳۰ درصد مصرف دخانیات را کاهش دهد.