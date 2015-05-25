به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی عیسی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهره گیری از مناجات‌های امام سجاد(ع) با خداوند سبحان می‌تواند برای ساماندهی زندگی امروز جامعه بسیار موثر باشد و همچنین راهی برای اصلاح انسان‌ها است.

وی با بیان اینکه اول باید به فکر اصلاح خودمان باشیم تا جامعه را اصلاح کنیم، بیان داشت: اگر خواهان موفقیت در عرصه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین المللی هستیم لازم است همچون امام سجاد(ع) مناجات و دعا کنیم تا بتوانیم در این شرایط زندگانی ارتباط موثری با خداوند برقرار کنیم.

مدیر گروه فرهنگ نامه مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم عنوان کرد: در زمان امام سجاد علیه السلام دشمن قدرت را در دست داشت و امام فشار بسیار زیادی را تحمل می‌کردند و با این حال امام زین العابدین(ع) مناجات با پروردگار را در زندگیشان برگزیدند و این مهم‌ترین ویژگی امام چهارم بود.

امام سجاد(ع) پیام عاشورا را منتقل کردند

وی با بیان اینکه انتقال ارزش‌های دینی به جوانان امروز بسیار کار مهمی است، ابراز داشت: امام سجاد (ع) پیام عاشورا را به همه مردم منتقل کردند و در نتیجه این زحمات ما امروز دارای حکومت شیعی هستیم.

حجت الاسلام عیسی‌زاده تصریح کرد: همه ما با بهره گیری از سیره عملی امام زین العابدین علیه السلام می‌توانیم زمینه ظهور حضرت ولی عصر (عج) را فراهم کنیم.